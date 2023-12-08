https://ria.ru/20231208/delo-1914619703.html

В Приморье после ДТП со школьным автобусом возбудили уголовное дело

В Приморье после ДТП со школьным автобусом возбудили уголовное дело - РИА Новости, 08.12.2023

В Приморье после ДТП со школьным автобусом возбудили уголовное дело

Следователи завели уголовное дело о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП со школьным автобусом в Приморье, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:45

2023-12-08T14:45

2023-12-08T14:45

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП со школьным автобусом в Приморье, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее в минздраве Приморья рассказали РИА Новости, что восемь детей получили ушибы после ДТП со школьным автобусом, они отправлены на амбулаторное лечение, еще один взрослый госпитализирован в больницу Партизанска. Позже пресс-секретарь минздрава Светлана Дмитриченко рассказала агентству, что в Находкинскую больницу госпитализирован один ребёнок, не уточнив характер его травм. "Следственным отделом по городу Партизанску СУ СК России... возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Прокуратура в пятницу сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщали, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, в больницу увезли и 45-летнего водителя Toyota Sprinter. Глава Партизанского городского округа Приморья Олег Бондарев сообщал, что всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП, отправили в больницу на осмотр. В УМВД Приморья сообщали РИА Новости, что причиной аварии, предварительно, стала невнимательность шофера автобуса, который перевозил детей в возрасте от 10 до 15 лет, а водитель Toyota Sprinter получил перелом бедра.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)