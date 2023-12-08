https://ria.ru/20231208/chp-1914594549.html
Помощница сенатора Городецкого не пострадала при ЧП в приемной политика
Помощница сенатора Городецкого не пострадала при ЧП в приемной политика - РИА Новости, 08.12.2023
Помощница сенатора Городецкого не пострадала при ЧП в приемной политика
Помощница сенатора Владимира Городецкого не пострадала от рук мужчины, забаррикадировавшегося с ней в приемной политика в здании администрации Новосибирской... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:34
2023-12-08T13:34
2023-12-08T13:34
происшествия
новосибирская область
владимир городецкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150632/80/1506328006_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_cb3b6f45e7d19078fb3fc08b519370e9.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Помощница сенатора Владимира Городецкого не пострадала от рук мужчины, забаррикадировавшегося с ней в приемной политика в здании администрации Новосибирской области накануне, сообщили РИА Новости в приемной. "Помощница сенатора Владимира Городецкого Марина Ананич находилась в заложниках у мужчины около часа, он угрожал ей шилом. Этот посетитель, Сергей Ермошин, к нам раньше уже обращался, мы давали ему ответ по медицинской части, он его не устроил. Он частый гость", - сказали в приемной. Там пояснили, что сотрудница "не пострадала, представители полиции уговорили мужчину сдаться".
https://ria.ru/20231127/pokushenie-1912183054.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150632/80/1506328006_124:0:2077:1465_1920x0_80_0_0_6a7c8fc10b71864d7d4c6ff1c3d4921d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, владимир городецкий
Происшествия, Новосибирская область, Владимир Городецкий
Помощница сенатора Городецкого не пострадала при ЧП в приемной политика
Помощница Владимира Городецкого не пострадала при ЧП в приемной сенатора