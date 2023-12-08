https://ria.ru/20231208/chp-1914594549.html

Помощница сенатора Городецкого не пострадала при ЧП в приемной политика

Помощница сенатора Городецкого не пострадала при ЧП в приемной политика - РИА Новости, 08.12.2023

Помощница сенатора Городецкого не пострадала при ЧП в приемной политика

Помощница сенатора Владимира Городецкого не пострадала от рук мужчины, забаррикадировавшегося с ней в приемной политика в здании администрации Новосибирской... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:34

2023-12-08T13:34

2023-12-08T13:34

происшествия

новосибирская область

владимир городецкий

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Помощница сенатора Владимира Городецкого не пострадала от рук мужчины, забаррикадировавшегося с ней в приемной политика в здании администрации Новосибирской области накануне, сообщили РИА Новости в приемной. "Помощница сенатора Владимира Городецкого Марина Ананич находилась в заложниках у мужчины около часа, он угрожал ей шилом. Этот посетитель, Сергей Ермошин, к нам раньше уже обращался, мы давали ему ответ по медицинской части, он его не устроил. Он частый гость", - сказали в приемной. Там пояснили, что сотрудница "не пострадала, представители полиции уговорили мужчину сдаться".

https://ria.ru/20231127/pokushenie-1912183054.html

новосибирская область

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происшествия, новосибирская область, владимир городецкий