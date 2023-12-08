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Китайский эксперт рассказал о возможностях для развития торговли с Россией - РИА Новости, 08.12.2023
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08:35 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/china-1914517466.html
Китайский эксперт рассказал о возможностях для развития торговли с Россией
Китайский эксперт рассказал о возможностях для развития торговли с Россией - РИА Новости, 08.12.2023
Китайский эксперт рассказал о возможностях для развития торговли с Россией
Объем товарооборота РФ и Китая по окончании 2023 года без труда может достичь 230 миллиардов долларов, цель на следующий год может быть более сдержанной, однако РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T08:35
2023-12-08T08:35
экономика
китай
россия
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ПЕКИН, 8 дек - РИА Новости. Объем товарооборота РФ и Китая по окончании 2023 года без труда может достичь 230 миллиардов долларов, цель на следующий год может быть более сдержанной, однако у двух стран много возможностей для устойчивого развития торгово-экономического сотрудничества, заявил РИА Новости научный сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества министерства коммерции КНР Мэй Синьюй. В четверг главное таможенное управление КНР обнародовало статистику, согласно которой товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута. "Думаю, что товарооборот за весь 2023 год может превысить отметку 230 миллиардов долларов, скорее всего, тут не будет проблем. Что касается развития в будущем году, то тут я бы поставил более сдержанную цель, скажем, 250 миллиардов долларов", - сказал Мэй Синьюй. Эксперт пояснил, что стоит взять во внимание прохождение Китаем пика напряженности на рынке недвижимости и другие факторы, а с российской стороны нужно будет посмотреть, насколько стабилизируется ситуация с последствием воздействия западных санкций на экономику. "В то же время, в следующем году также могут произойти некоторые улучшения в инфраструктуре двусторонних перевозок между Китаем и Россией. Думаю, что в этих обстоятельствах двусторонний товарооборот еще больше вырастет по сравнению с нынешним годом", - сказал он. Кроме того, эксперт указал на необходимость следить за колебанием курса доллара в следующем году. "Со второй половины прошлого года и по этот год курс доллара на международном рынке находился в сильном положении. Для объемов российско-китайской торговли в долларовом эквиваленте это сыграло "сжимающую" роль. Предполагается, что в следующем году федрезерв США начнет ослаблять свою денежно-кредитную политику, в результате курс доллара к юаню и к рублю может начать снижаться. Тогда даже если объем двусторонней торговли останется на прежнем уровне, в долларовом эквиваленте он увеличится", - пояснил Мэй Синьюй. Эксперт также отметил потенциал расширения сфер российско-китайского сотрудничества, что также может пойти на пользу увеличения товарооборота. "Например, на мой взгляд, российская индустрия туризма обладает большим потенциалом для роста, у России есть много возможностей для привлечения китайских туристов", - сказал он. В целом, отметил эксперт, "у России и Китая есть еще много возможностей для устойчивого развития торгово-экономического сотрудничества". Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его с 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.
https://ria.ru/20231207/kitay-1914438571.html
https://ria.ru/20231201/tovarooborot-1913059745.html
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экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
Китайский эксперт рассказал о возможностях для развития торговли с Россией

Экономист указал на большие возможности для развития торговли между РФ и Китаем

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 дек - РИА Новости. Объем товарооборота РФ и Китая по окончании 2023 года без труда может достичь 230 миллиардов долларов, цель на следующий год может быть более сдержанной, однако у двух стран много возможностей для устойчивого развития торгово-экономического сотрудничества, заявил РИА Новости научный сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества министерства коммерции КНР Мэй Синьюй.
В четверг главное таможенное управление КНР обнародовало статистику, согласно которой товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута.
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"Думаю, что товарооборот за весь 2023 год может превысить отметку 230 миллиардов долларов, скорее всего, тут не будет проблем. Что касается развития в будущем году, то тут я бы поставил более сдержанную цель, скажем, 250 миллиардов долларов", - сказал Мэй Синьюй.
Эксперт пояснил, что стоит взять во внимание прохождение Китаем пика напряженности на рынке недвижимости и другие факторы, а с российской стороны нужно будет посмотреть, насколько стабилизируется ситуация с последствием воздействия западных санкций на экономику.
"В то же время, в следующем году также могут произойти некоторые улучшения в инфраструктуре двусторонних перевозок между Китаем и Россией. Думаю, что в этих обстоятельствах двусторонний товарооборот еще больше вырастет по сравнению с нынешним годом", - сказал он.
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Кроме того, эксперт указал на необходимость следить за колебанием курса доллара в следующем году.
"Со второй половины прошлого года и по этот год курс доллара на международном рынке находился в сильном положении. Для объемов российско-китайской торговли в долларовом эквиваленте это сыграло "сжимающую" роль. Предполагается, что в следующем году федрезерв США начнет ослаблять свою денежно-кредитную политику, в результате курс доллара к юаню и к рублю может начать снижаться. Тогда даже если объем двусторонней торговли останется на прежнем уровне, в долларовом эквиваленте он увеличится", - пояснил Мэй Синьюй.
Эксперт также отметил потенциал расширения сфер российско-китайского сотрудничества, что также может пойти на пользу увеличения товарооборота.
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"Например, на мой взгляд, российская индустрия туризма обладает большим потенциалом для роста, у России есть много возможностей для привлечения китайских туристов", - сказал он.
В целом, отметил эксперт, "у России и Китая есть еще много возможностей для устойчивого развития торгово-экономического сотрудничества".
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его с 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.
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