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Орловские полицейские поймали быка, бегавшего по проезжей части - РИА Новости, 08.12.2023
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14:41 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/byk-1914618197.html
Орловские полицейские поймали быка, бегавшего по проезжей части
Орловские полицейские поймали быка, бегавшего по проезжей части - РИА Новости, 08.12.2023
Орловские полицейские поймали быка, бегавшего по проезжей части
Быка, бегавшего по Северному району города Орла, поймали полицейские ДПС, животное убежало от хозяев из пригорода в ночь на пятницу, сообщили в УМВД России по... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:41
2023-12-08T14:41
орел
россия
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Быка, бегавшего по Северному району города Орла, поймали полицейские ДПС, животное убежало от хозяев из пригорода в ночь на пятницу, сообщили в УМВД России по Орловской области "Сегодня утром в соцсетях распространилось видео, на котором большой бык бежит по улице Московское шоссе. Экипаж ДПС заметил животное. Обеспечивая безопасность дорожного движения, полицейские отогнали быка с проезжей части в безлюдную местность", - говорится в сообщении. На кадрах видно, как крупный бык бежит по встречной полосе проезжей части навстречу автомобилям, за ним гонится сотрудник ДПС в форме, следом едет машина ДПС. Отмечается, что полицейские разыскали владельца животного. В пресс-службе РИА Новости пояснили, что бык сбежал ночью, выяснилось, что хозяин животного проживает в частном секторе в пригороде Орла и тоже его искал. По данным пресс-службы, быка привязали и приготовили к транспортировке до места содержания.
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орел, россия, происшествия
Орел, Россия, Происшествия
Орловские полицейские поймали быка, бегавшего по проезжей части

В Северном районе Орла полицейские поймали быка, бегавшего по проезжей части

© Кадр видео очевидцаБык на дороге в Орле
Бык на дороге в Орле
© Кадр видео очевидца
Бык на дороге в Орле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Быка, бегавшего по Северному району города Орла, поймали полицейские ДПС, животное убежало от хозяев из пригорода в ночь на пятницу, сообщили в УМВД России по Орловской области
"Сегодня утром в соцсетях распространилось видео, на котором большой бык бежит по улице Московское шоссе. Экипаж ДПС заметил животное. Обеспечивая безопасность дорожного движения, полицейские отогнали быка с проезжей части в безлюдную местность", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как крупный бык бежит по встречной полосе проезжей части навстречу автомобилям, за ним гонится сотрудник ДПС в форме, следом едет машина ДПС.
Отмечается, что полицейские разыскали владельца животного. В пресс-службе РИА Новости пояснили, что бык сбежал ночью, выяснилось, что хозяин животного проживает в частном секторе в пригороде Орла и тоже его искал. По данным пресс-службы, быка привязали и приготовили к транспортировке до места содержания.
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