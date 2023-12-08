https://ria.ru/20231208/byk-1914618197.html

Орловские полицейские поймали быка, бегавшего по проезжей части

Орловские полицейские поймали быка, бегавшего по проезжей части - РИА Новости, 08.12.2023

Орловские полицейские поймали быка, бегавшего по проезжей части

Быка, бегавшего по Северному району города Орла, поймали полицейские ДПС, животное убежало от хозяев из пригорода в ночь на пятницу, сообщили в УМВД России по... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:41

2023-12-08T14:41

2023-12-08T14:41

орел

россия

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Быка, бегавшего по Северному району города Орла, поймали полицейские ДПС, животное убежало от хозяев из пригорода в ночь на пятницу, сообщили в УМВД России по Орловской области "Сегодня утром в соцсетях распространилось видео, на котором большой бык бежит по улице Московское шоссе. Экипаж ДПС заметил животное. Обеспечивая безопасность дорожного движения, полицейские отогнали быка с проезжей части в безлюдную местность", - говорится в сообщении. На кадрах видно, как крупный бык бежит по встречной полосе проезжей части навстречу автомобилям, за ним гонится сотрудник ДПС в форме, следом едет машина ДПС. Отмечается, что полицейские разыскали владельца животного. В пресс-службе РИА Новости пояснили, что бык сбежал ночью, выяснилось, что хозяин животного проживает в частном секторе в пригороде Орла и тоже его искал. По данным пресс-службы, быка привязали и приготовили к транспортировке до места содержания.

https://ria.ru/20231125/leopardy-1911791294.html

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орел, россия, происшествия