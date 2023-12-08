https://ria.ru/20231208/byk-1914618197.html
Орловские полицейские поймали быка, бегавшего по проезжей части
Орловские полицейские поймали быка, бегавшего по проезжей части - РИА Новости, 08.12.2023
Орловские полицейские поймали быка, бегавшего по проезжей части
Быка, бегавшего по Северному району города Орла, поймали полицейские ДПС, животное убежало от хозяев из пригорода в ночь на пятницу, сообщили в УМВД России по... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:41
2023-12-08T14:41
2023-12-08T14:41
орел
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914616392_0:689:2048:1840_1920x0_80_0_0_621f210b473deb2c14ac0baaf46f8eac.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Быка, бегавшего по Северному району города Орла, поймали полицейские ДПС, животное убежало от хозяев из пригорода в ночь на пятницу, сообщили в УМВД России по Орловской области "Сегодня утром в соцсетях распространилось видео, на котором большой бык бежит по улице Московское шоссе. Экипаж ДПС заметил животное. Обеспечивая безопасность дорожного движения, полицейские отогнали быка с проезжей части в безлюдную местность", - говорится в сообщении. На кадрах видно, как крупный бык бежит по встречной полосе проезжей части навстречу автомобилям, за ним гонится сотрудник ДПС в форме, следом едет машина ДПС. Отмечается, что полицейские разыскали владельца животного. В пресс-службе РИА Новости пояснили, что бык сбежал ночью, выяснилось, что хозяин животного проживает в частном секторе в пригороде Орла и тоже его искал. По данным пресс-службы, быка привязали и приготовили к транспортировке до места содержания.
https://ria.ru/20231125/leopardy-1911791294.html
орел
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914616392_0:497:2048:2032_1920x0_80_0_0_d1ab0ec90c687b7590a305dba8c5f93d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орел, россия, происшествия
Орел, Россия, Происшествия
Орловские полицейские поймали быка, бегавшего по проезжей части
В Северном районе Орла полицейские поймали быка, бегавшего по проезжей части
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Быка, бегавшего по Северному району города Орла, поймали полицейские ДПС, животное убежало от хозяев из пригорода в ночь на пятницу, сообщили в УМВД России
по Орловской области
"Сегодня утром в соцсетях распространилось видео, на котором большой бык бежит по улице Московское шоссе. Экипаж ДПС заметил животное. Обеспечивая безопасность дорожного движения, полицейские отогнали быка с проезжей части в безлюдную местность", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как крупный бык бежит по встречной полосе проезжей части навстречу автомобилям, за ним гонится сотрудник ДПС в форме, следом едет машина ДПС.
Отмечается, что полицейские разыскали владельца животного. В пресс-службе РИА Новости пояснили, что бык сбежал ночью, выяснилось, что хозяин животного проживает в частном секторе в пригороде Орла и тоже его искал. По данным пресс-службы, быка привязали и приготовили к транспортировке до места содержания.
Автомобилисты встретили трех леопардов на дороге в Приморье