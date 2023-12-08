https://ria.ru/20231208/buddizm-1914793096.html

В Коммунарке построят крупнейший буддийский образовательный центр

В Коммунарке построят крупнейший буддийский образовательный центр - РИА Новости, 09.12.2023

В Коммунарке построят крупнейший буддийский образовательный центр

Крупнейший в столице буддийский образовательный и духовно-просветительский центр, вмещающий тысячу человек, построят в Коммунарке (Новая Москва) в ближайшие... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-08T20:20

2023-12-08T20:20

2023-12-09T14:06

религия

коммунарка (москва)

институт стран азии и африки

новая москва

религия

буддизм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914787713_159:0:3423:1836_1920x0_80_0_0_3c5683010f9bdb48fa0416a538fac214.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупнейший в столице буддийский образовательный и духовно-просветительский центр, вмещающий тысячу человек, построят в Коммунарке (Новая Москва) в ближайшие годы, рассказал РИА Новости вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. Фонд выступил основным организатором первого круглого стола московских буддистов, который прошел в пятницу в "Метрополе" и впервые собрал вместе представителей более 40 столичных буддийских организаций, а также делегатов из Санкт-Петербурга, традиционных буддийских регионов России и гостей из зарубежных буддийских стран. "Планируется построить храм и большой буддийский образовательный, духовно-просветительский центр в Коммунарке. Сейчас идет проектирование, и в следующем году, мы надеемся, проект будет утверждён - этим занимается МАРХИ. В 2025 планируется начало строительства. Предположительно оно займет от трех до пяти лет. Это значит, завершим, самое раннее, в 2027 году", - сказал Вавилов. По его словам, новый буддийский храмовый комплекс сможет вместить одновременно до тысячи человек. "Его назначение лишь отчасти религиозно-культовое - храм будет частью крупнейшего в России буддийского образовательно-просветительского центра с большими залами, где можно проводить различные мероприятия", отметил представитель Фонда содействия буддийскому образованию. Служителями будущего храма, по его предположениям, будут преимущественно представители Буддийской традиционной сангхи России (БТСР), за которой закреплен объект. А БТСР придерживается буддизма школы Гелуг – издавна наиболее распространенной в России. "Однако есть предложения сделать центр открытым для всех школ и направлений буддизма", - добавил Вавилов. Финансируется строительство центра сейчас, по словам собеседника агентства, за счет государства. "Но мы очень надеемся, что появятся и спонсоры - те, кто готов внести свой посильный вклад в это благое дело", - поделился Вавилов. Архитектурный проект будущего центра представил на круглом столе в Москве его автор - директор Центра классической и традиционной архитектуры НИЧ МАРХИ Алексей Капустин. "В буддийском центре предполагаются, помимо храма, помещения образовательное, общественное, музей, помещение медицинского комплекса, библиотека и торгово-рекреационное помещение", - заявил Капустин. По словам архитектора, центр будет выполнен в форме лотоса: в середине цветка расположен храм, а в "лепестках" - общественные помещения. Фонд содействия буддийскому образованию исследованиям учрежден в 2023 году Министерством науки и высшего образования РФ, Институтом стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова, Институтом Китая и современной Азии РАН и Ассоциацией буддийских общин "Арья Сангха". Как отметили в фонде, его основная задача – создание национально ориентированной образовательной системы подготовки специалистов по буддизму (в том числе из числа буддийских священнослужителей). Фонд поддерживает разработку и внедрение образовательных программ по буддийской теологии, философии, религиоведению и востоковедению. Также фонд ставит целью возвращение России статуса одного из "буддийских лидеров" мира и продвижение межконфессионального диалога. Фонд приглашает к сотрудничеству буддийские организации, сообщества и образовательные учреждения.

https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790462.html

коммунарка (москва)

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

коммунарка (москва), институт стран азии и африки, новая москва, религия, буддизм