https://ria.ru/20231208/buddizm-1914792228.html
На Поклонной горе к 80-летию Победы планируют построить буддийскую ступу
На Поклонной горе к 80-летию Победы планируют построить буддийскую ступу - РИА Новости, 09.12.2023
На Поклонной горе к 80-летию Победы планируют построить буддийскую ступу
Буддийскую ступу планируется построить на Поклонной горе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году, рассказал в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T18:58
2023-12-08T18:58
2023-12-09T13:59
религия
россия
москва
буддизм
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914789225_84:0:3348:1836_1920x0_80_0_0_758fc1b83a0c1d5bc604390109725bb5.jpg
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Буддийскую ступу планируется построить на Поклонной горе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году, рассказал в пятницу председатель совета Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, главный советник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента РФ по внутренней политике Александр Терентьев. "Строительство буддийского центра на Поклонной горе - этот проект имеет очень долгую историю, в настоящее время он в силу определенных причин оказался заморожен. Ориентируемся на то, чтобы и этот проект в перспективе реализовать, попытаться к восьмидесятилетию Победы построить там хотя бы ступу. Чтобы буддисты Москвы тоже могли достойно быть представлены в этом святом для всей нашей России месте", - сказал Терентьев в пятницу на круглом столе московских буддистов. Он отметил, что на Поклонной горе уже есть религиозные объекты других традиционных религий России, в частности Русской православной церкви, мусульман, иудеев. "Поставлена задача построить ступу на Поклонной горе к 80-летию Победы. Она будет символом участия буддистского сообщества, его вклада в Победу. Представители разных школ буддизма и простые жители города смогут пройти на территорию, где расположится ступа, сделать обход ступы (кору – ритуал в буддизме – ред.), там будут барабаны, помолиться", - пояснил РИА Новости вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. В первом форуме московских буддистов приняли участие также представители Санкт-Петербурга и традиционных буддийских регионов России, а также гости из стран, где главенствующей религией является буддизм. Организаторами круглого стола выступили Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям и другие буддийские организации Москвы. Фонд содействия буддийскому образованию исследованиям учрежден в 2023 году Министерством науки и высшего образования РФ, Институтом стран Азии и Африки при МГУ, Институтом Китая и современной Азии РАН и Ассоциацией буддийских общин "Арья Сангха". Как отметили в фонде, его основная задача – создание национально ориентированной образовательной системы подготовки специалистов по буддизму (в том числе из числа буддийских священнослужителей). Фонд поддерживает разработку и внедрение образовательных программ по буддийской теологии, философии, религиоведению и востоковедению. Также фонд ставит целью возвращение России статуса одного из "буддийских лидеров" мира и продвижение межконфессионального диалога.
https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790833.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914789225_492:0:2940:1836_1920x0_80_0_0_1e641db8f49fef0d6a837c92bcfe07eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, буддизм, религия
Религия, Россия, Москва, Буддизм, Религия
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Буддийскую ступу планируется построить на Поклонной горе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году, рассказал в пятницу председатель совета Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, главный советник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента РФ по внутренней политике Александр Терентьев.
«
"Строительство буддийского центра на Поклонной горе - этот проект имеет очень долгую историю, в настоящее время он в силу определенных причин оказался заморожен. Ориентируемся на то, чтобы и этот проект в перспективе реализовать, попытаться к восьмидесятилетию Победы построить там хотя бы ступу. Чтобы буддисты Москвы тоже могли достойно быть представлены в этом святом для всей нашей России месте", - сказал Терентьев в пятницу на круглом столе московских буддистов.
Он отметил, что на Поклонной горе уже есть религиозные объекты других традиционных религий России, в частности Русской православной церкви, мусульман, иудеев.
"Поставлена задача построить ступу на Поклонной горе к 80-летию Победы. Она будет символом участия буддистского сообщества, его вклада в Победу. Представители разных школ буддизма и простые жители города смогут пройти на территорию, где расположится ступа, сделать обход ступы (кору – ритуал в буддизме – ред.), там будут барабаны, помолиться", - пояснил РИА Новости вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов.
В первом форуме московских буддистов приняли участие также представители Санкт-Петербурга и традиционных буддийских регионов России, а также гости из стран, где главенствующей религией является буддизм. Организаторами круглого стола выступили Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям и другие буддийские организации Москвы.
Фонд содействия буддийскому образованию исследованиям учрежден в 2023 году Министерством науки и высшего образования РФ, Институтом стран Азии и Африки
при МГУ, Институтом Китая и современной Азии РАН
и Ассоциацией буддийских общин "Арья Сангха". Как отметили в фонде, его основная задача – создание национально ориентированной образовательной системы подготовки специалистов по буддизму (в том числе из числа буддийских священнослужителей). Фонд поддерживает разработку и внедрение образовательных программ по буддийской теологии, философии, религиоведению и востоковедению. Также фонд ставит целью возвращение России статуса одного из "буддийских лидеров" мира и продвижение межконфессионального диалога.
Буддисты построят в Отрадном духовно-просветительский центр