https://ria.ru/20231208/buddizm-1914792228.html

На Поклонной горе к 80-летию Победы планируют построить буддийскую ступу

На Поклонной горе к 80-летию Победы планируют построить буддийскую ступу - РИА Новости, 09.12.2023

На Поклонной горе к 80-летию Победы планируют построить буддийскую ступу

Буддийскую ступу планируется построить на Поклонной горе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году, рассказал в... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-08T18:58

2023-12-08T18:58

2023-12-09T13:59

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Буддийскую ступу планируется построить на Поклонной горе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году, рассказал в пятницу председатель совета Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, главный советник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента РФ по внутренней политике Александр Терентьев. "Строительство буддийского центра на Поклонной горе - этот проект имеет очень долгую историю, в настоящее время он в силу определенных причин оказался заморожен. Ориентируемся на то, чтобы и этот проект в перспективе реализовать, попытаться к восьмидесятилетию Победы построить там хотя бы ступу. Чтобы буддисты Москвы тоже могли достойно быть представлены в этом святом для всей нашей России месте", - сказал Терентьев в пятницу на круглом столе московских буддистов. Он отметил, что на Поклонной горе уже есть религиозные объекты других традиционных религий России, в частности Русской православной церкви, мусульман, иудеев. "Поставлена задача построить ступу на Поклонной горе к 80-летию Победы. Она будет символом участия буддистского сообщества, его вклада в Победу. Представители разных школ буддизма и простые жители города смогут пройти на территорию, где расположится ступа, сделать обход ступы (кору – ритуал в буддизме – ред.), там будут барабаны, помолиться", - пояснил РИА Новости вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. В первом форуме московских буддистов приняли участие также представители Санкт-Петербурга и традиционных буддийских регионов России, а также гости из стран, где главенствующей религией является буддизм. Организаторами круглого стола выступили Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям и другие буддийские организации Москвы. Фонд содействия буддийскому образованию исследованиям учрежден в 2023 году Министерством науки и высшего образования РФ, Институтом стран Азии и Африки при МГУ, Институтом Китая и современной Азии РАН и Ассоциацией буддийских общин "Арья Сангха". Как отметили в фонде, его основная задача – создание национально ориентированной образовательной системы подготовки специалистов по буддизму (в том числе из числа буддийских священнослужителей). Фонд поддерживает разработку и внедрение образовательных программ по буддийской теологии, философии, религиоведению и востоковедению. Также фонд ставит целью возвращение России статуса одного из "буддийских лидеров" мира и продвижение межконфессионального диалога.

https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, буддизм, религия