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В Брянске завели дело из-за отсутствия металлодетектора на входе в гимназию - РИА Новости, 08.12.2023
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12:31 08.12.2023 (обновлено: 12:37 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/bryansk-1914571818.html
В Брянске завели дело из-за отсутствия металлодетектора на входе в гимназию
В Брянске завели дело из-за отсутствия металлодетектора на входе в гимназию - РИА Новости, 08.12.2023
В Брянске завели дело из-за отсутствия металлодетектора на входе в гимназию
Уголовное дело о халатности возбуждено после стрельбы в гимназии в Брянске: как выяснилось, на входе не было стационарного металлодетектора, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:31
2023-12-08T12:37
происшествия
брянск
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после стрельбы в гимназии в Брянске: как выяснилось, на входе не было стационарного металлодетектора, сообщили в пресс-службе прокуратуры области в пятницу.Стрельба произошла в четверг в гимназии №5. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями доставлены в больницу. Ночью спецборт МЧС доставил в Москву двух пострадавших при стрельбе."Утром 7 декабря в МБОУ "Гимназия №5" города Брянск, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран. Это создало условия для прохода ученицы восьмого класса с огнестрельным оружием", – говорится в релизе.Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20231208/evakuatsiya-1914511279.html
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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Стрельба в брянской гимназии
В Брянске завели дело из-за отсутствия металлодетектора на входе в гимназию

Дело о халатности завели из-за отсутствия детектора на входе в брянскую гимназию

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкГимназия №5 в Брянске
Гимназия №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
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Гимназия №5 в Брянске
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после стрельбы в гимназии в Брянске: как выяснилось, на входе не было стационарного металлодетектора, сообщили в пресс-службе прокуратуры области в пятницу.
Стрельба произошла в четверг в гимназии №5. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями доставлены в больницу. Ночью спецборт МЧС доставил в Москву двух пострадавших при стрельбе.
«
"Утром 7 декабря в МБОУ "Гимназия №5" города Брянск, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран. Это создало условия для прохода ученицы восьмого класса с огнестрельным оружием", – говорится в релизе.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования на контроле прокуратуры.
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ПроисшествияБрянскСтрельба в брянской гимназии
 
 
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