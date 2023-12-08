https://ria.ru/20231208/bryansk-1914571818.html

В Брянске завели дело из-за отсутствия металлодетектора на входе в гимназию

В Брянске завели дело из-за отсутствия металлодетектора на входе в гимназию - РИА Новости, 08.12.2023

В Брянске завели дело из-за отсутствия металлодетектора на входе в гимназию

Уголовное дело о халатности возбуждено после стрельбы в гимназии в Брянске: как выяснилось, на входе не было стационарного металлодетектора, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:31

2023-12-08T12:31

2023-12-08T12:37

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после стрельбы в гимназии в Брянске: как выяснилось, на входе не было стационарного металлодетектора, сообщили в пресс-службе прокуратуры области в пятницу.Стрельба произошла в четверг в гимназии №5. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями доставлены в больницу. Ночью спецборт МЧС доставил в Москву двух пострадавших при стрельбе."Утром 7 декабря в МБОУ "Гимназия №5" города Брянск, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран. Это создало условия для прохода ученицы восьмого класса с огнестрельным оружием", – говорится в релизе.Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20231208/evakuatsiya-1914511279.html

брянск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии