https://ria.ru/20231208/bryansk-1914531276.html

Источник: в брянской гимназии, где погибли дети, не работал металлодетектор

Источник: в брянской гимназии, где погибли дети, не работал металлодетектор - РИА Новости, 08.12.2023

Источник: в брянской гимназии, где погибли дети, не работал металлодетектор

Рамки металлодетектора в гимназии №5 в Брянске, где в четверг произошло ЧП со стрельбой, не были установлены на входе и подключены, в настоящее время их изъяли, РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:10

2023-12-08T10:10

2023-12-08T10:10

происшествия

брянск

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Рамки металлодетектора в гимназии №5 в Брянске, где в четверг произошло ЧП со стрельбой, не были установлены на входе и подключены, в настоящее время их изъяли, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. В ночь на пятницу спецборт МЧС доставил в Москву двух пострадавших при стрельбе. "Рамки металлодетектора в школе были, вчера их изъяли, они не были установлены и подключены, они не стояли на входе, через них не ходили", - рассказал источник. По его словам, в школе старались выполнить требования МЧС о безопасности и эвакуации в случае пожара. "С одной стороны, нужны рамки, чтобы проходить безопасно, но если стоят рамки, то они мешают выходу, чтобы дети могли быстро эвакуироваться в случае пожара из горящего здания и в других случаях", - отметил он.

https://ria.ru/20231207/bryansk-1914482116.html

брянск

москва

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происшествия, брянск, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии