https://ria.ru/20231208/bondarchuk-1914723167.html

Бондарчук стал победителем ТЭФИ в номинации "Интервьюер

Бондарчук стал победителем ТЭФИ в номинации "Интервьюер - РИА Новости, 08.12.2023

Бондарчук стал победителем ТЭФИ в номинации "Интервьюер

Победителями премии ТЭФИ в номинациях "Интервьюер", "Документальный фильм", "Программа социальной направленности" и "Журналистское расследование" стали Федор... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T21:03

2023-12-08T21:03

2023-12-08T21:03

шоубиз

москва

федор бондарчук

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Победителями премии ТЭФИ в номинациях "Интервьюер", "Документальный фильм", "Программа социальной направленности" и "Журналистское расследование" стали Федор Бондарчук, фильм "Кто тебя победил никто", программа "День ангела" и "Золото. Чудакам тут не место", сообщается в Telegram-канале премии. Второй день торжественной церемонии вручения премии проходит в Москве в отеле "Марриотт Империал Плаза". Награды получают победители номинаций в категории информационное и общественно-политическое вещание. Победителем ТЭФИ в номинации "Интервьюер" стал Федор Бондарчук, являющийся ведущим программы "Кино в деталях". "Мне очень приятно, что Федор Сергеевич получает эту награду", - сказала теннисистка Светлана Кузнецова. В номинации "Документальный фильм" премией была отмечена картина "Кто тебя победил никто", а в номинации "Программа социальной направленности" - программа "День ангела". Победителя в номинации "Журналистское расследование" объявили фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина. "Победителем становится… "Золото. Чудакам тут не место", - объявили Костомаров и Домнина. ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ": бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

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москва, федор бондарчук