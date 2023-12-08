https://ria.ru/20231208/bilayn-1914354831.html

Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь стало проще

Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь стало проще - РИА Новости, 08.12.2023

Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь стало проще

В сервис "Управляемый Wi-Fi (технология беспроводной передачи данных)"* добавлен новый способ идентификации пользователей — Мобильный ID (идентификатор)*; таким РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:00

2023-12-08T10:00

2023-12-08T10:00

россия

билайн

wi-fi

идентификация

вымпелком

технологии

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В сервис "Управляемый Wi-Fi (технология беспроводной передачи данных)"* добавлен новый способ идентификации пользователей — Мобильный ID (идентификатор)*; таким образом, билайн бизнес расширил возможности для безопасной идентификации пользователей, сообщает пресс-служба компании. Торговые центры, аэропорты, кафе и другие компании, использующие сервис билайна, теперь могут предложить посетителям беспроводной доступ в интернет с регистрацией через Мобильный ID.Сервис "Управляемый Wi-Fi" от билайн помогает бизнесу соблюдать требования российского законодательства об обязательной идентификации пользователей публичных интернет-сетей, а также открывает дополнительные возможности для взаимодействия с клиентами. Например, за счет брендирования страницы входа в сеть и размещения на ней рекламных блоков, предоставления статистики подключений.Чтобы воспользоваться доступом в интернет с помощью сервиса "Управляемый Wi-Fi", пользователь может выбрать один из способов подтверждения входа: через смс, портал "Госуслуг" (ЕСИА) или теперь и Мобильный ID, говорится в сообщении.Мобильный ID — быстрое и безопасное решение для идентификации без смс и установки дополнительных приложений, которое доступно абонентам компаний-операторов "большой четверки" и работает даже на кнопочных телефонах. Пользователь вводит на странице авторизации свой номер телефона и принимает условия предоставления услуги. После этого на его устройстве появляется всплывающее пуш-сообщение от сотового оператора с просьбой подтвердить вход нажатием на экран. Вводить дополнительный код доступа не нужно."Благодаря сервису “Управляемый Wi-Fi” бизнес получает еще один канал взаимодействия с клиентами, а сами клиенты — дополнительный комфорт во время визита, ожидания или, например, поездки на транспорте. Мы уделяем большое внимание удобству и безопасности сервиса, и интеграция Мобильного ID — еще один шаг в этом направлении. Вход с использованием Мобильного ID, как правило, занимает не более пяти секунд. При этом доступ к информации о пользователе, которая хранится у сотового оператора, предоставляется по зашифрованному каналу связи", — отметил владелец продукта "Управляемый Wi-Fi" ПАО "ВымпелКом" Усмонали Каримов, слова которого привели в пресс-службе.* Сервис "Управляемый Wi-Fi", Мобильный ID (18+)Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pWuorxrmuA

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, wi-fi, идентификация, вымпелком, технологии