https://ria.ru/20231208/bilayn-1914354831.html
Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь стало проще
Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь стало проще - РИА Новости, 08.12.2023
Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь стало проще
В сервис "Управляемый Wi-Fi (технология беспроводной передачи данных)"* добавлен новый способ идентификации пользователей — Мобильный ID (идентификатор)*; таким РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:00
2023-12-08T10:00
2023-12-08T10:00
россия
билайн
wi-fi
идентификация
вымпелком
технологии
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В сервис "Управляемый Wi-Fi (технология беспроводной передачи данных)"* добавлен новый способ идентификации пользователей — Мобильный ID (идентификатор)*; таким образом, билайн бизнес расширил возможности для безопасной идентификации пользователей, сообщает пресс-служба компании. Торговые центры, аэропорты, кафе и другие компании, использующие сервис билайна, теперь могут предложить посетителям беспроводной доступ в интернет с регистрацией через Мобильный ID.Сервис "Управляемый Wi-Fi" от билайн помогает бизнесу соблюдать требования российского законодательства об обязательной идентификации пользователей публичных интернет-сетей, а также открывает дополнительные возможности для взаимодействия с клиентами. Например, за счет брендирования страницы входа в сеть и размещения на ней рекламных блоков, предоставления статистики подключений.Чтобы воспользоваться доступом в интернет с помощью сервиса "Управляемый Wi-Fi", пользователь может выбрать один из способов подтверждения входа: через смс, портал "Госуслуг" (ЕСИА) или теперь и Мобильный ID, говорится в сообщении.Мобильный ID — быстрое и безопасное решение для идентификации без смс и установки дополнительных приложений, которое доступно абонентам компаний-операторов "большой четверки" и работает даже на кнопочных телефонах. Пользователь вводит на странице авторизации свой номер телефона и принимает условия предоставления услуги. После этого на его устройстве появляется всплывающее пуш-сообщение от сотового оператора с просьбой подтвердить вход нажатием на экран. Вводить дополнительный код доступа не нужно."Благодаря сервису “Управляемый Wi-Fi” бизнес получает еще один канал взаимодействия с клиентами, а сами клиенты — дополнительный комфорт во время визита, ожидания или, например, поездки на транспорте. Мы уделяем большое внимание удобству и безопасности сервиса, и интеграция Мобильного ID — еще один шаг в этом направлении. Вход с использованием Мобильного ID, как правило, занимает не более пяти секунд. При этом доступ к информации о пользователе, которая хранится у сотового оператора, предоставляется по зашифрованному каналу связи", — отметил владелец продукта "Управляемый Wi-Fi" ПАО "ВымпелКом" Усмонали Каримов, слова которого привели в пресс-службе.* Сервис "Управляемый Wi-Fi", Мобильный ID (18+)Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pWuorxrmuA
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, билайн, wi-fi, идентификация, вымпелком, технологии
Россия, Билайн, Wi-Fi, идентификация, ВымпелКом, Технологии
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В сервис "Управляемый Wi-Fi (технология беспроводной передачи данных)"* добавлен новый способ идентификации пользователей — Мобильный ID (идентификатор)*; таким образом, билайн бизнес расширил возможности для безопасной идентификации пользователей, сообщает пресс-служба компании.
Торговые центры, аэропорты, кафе и другие компании, использующие сервис билайна, теперь могут предложить посетителям беспроводной доступ в интернет с регистрацией через Мобильный ID.
Сервис "Управляемый Wi-Fi" от билайн помогает бизнесу соблюдать требования российского законодательства об обязательной идентификации пользователей публичных интернет-сетей, а также открывает дополнительные возможности для взаимодействия с клиентами. Например, за счет брендирования страницы входа в сеть и размещения на ней рекламных блоков, предоставления статистики подключений.
Чтобы воспользоваться доступом в интернет с помощью сервиса "Управляемый Wi-Fi", пользователь может выбрать один из способов подтверждения входа: через смс, портал "Госуслуг" (ЕСИА) или теперь и Мобильный ID, говорится в сообщении.
Мобильный ID — быстрое и безопасное решение для идентификации без смс и установки дополнительных приложений, которое доступно абонентам компаний-операторов "большой четверки" и работает даже на кнопочных телефонах. Пользователь вводит на странице авторизации свой номер телефона и принимает условия предоставления услуги. После этого на его устройстве появляется всплывающее пуш-сообщение от сотового оператора с просьбой подтвердить вход нажатием на экран. Вводить дополнительный код доступа не нужно.
"Благодаря сервису “Управляемый Wi-Fi” бизнес получает еще один канал взаимодействия с клиентами, а сами клиенты — дополнительный комфорт во время визита, ожидания или, например, поездки на транспорте. Мы уделяем большое внимание удобству и безопасности сервиса, и интеграция Мобильного ID — еще один шаг в этом направлении. Вход с использованием Мобильного ID, как правило, занимает не более пяти секунд. При этом доступ к информации о пользователе, которая хранится у сотового оператора, предоставляется по зашифрованному каналу связи", — отметил владелец продукта "Управляемый Wi-Fi" ПАО "ВымпелКом" Усмонали Каримов, слова которого привели в пресс-службе.
* Сервис "Управляемый Wi-Fi", Мобильный ID (18+)
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pWuorxrmuA