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В Японии во время учений пропал американский беспилотник
В Японии во время учений пропал американский беспилотник - РИА Новости, 08.12.2023
В Японии во время учений пропал американский беспилотник
Американский беспилотник пропал во время учений в Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:58
2023-12-08T17:58
2023-12-08T17:58
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ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Американский беспилотник пропал во время учений в Японии, сообщил телеканал NHK. Дрон длиной 1,4 метра, размахом крыльев 2,8 метра и весом 7 килограммов пропал во время учений в четверг на базе сухопутных сил самообороны в префектуре Сидзуока, на которых американские военные отрабатывали управление беспилотниками. Предположительно, беспилотник унесло сильным ветром. Информации об ущербе или пострадавших нет.
https://ria.ru/20231112/samolet-1908917106.html
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в мире, япония, сша
В Японии во время учений пропал американский беспилотник
NHK: американский дрон, предположительно, унесло ветром во время учений в Японии
ТОКИО, 8 дек – РИА Новости.
Американский беспилотник пропал во время учений в Японии, сообщил телеканал NHK.
Дрон длиной 1,4 метра, размахом крыльев 2,8 метра и весом 7 килограммов пропал во время учений в четверг на базе сухопутных сил самообороны в префектуре Сидзуока, на которых американские военные отрабатывали управление беспилотниками.
Предположительно, беспилотник унесло сильным ветром.
Информации об ущербе или пострадавших нет.
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