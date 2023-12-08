https://ria.ru/20231208/bespilotnik-1914681119.html

В Японии во время учений пропал американский беспилотник

В Японии во время учений пропал американский беспилотник - РИА Новости, 08.12.2023

В Японии во время учений пропал американский беспилотник

Американский беспилотник пропал во время учений в Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:58

2023-12-08T17:58

2023-12-08T17:58

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сша

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ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Американский беспилотник пропал во время учений в Японии, сообщил телеканал NHK. Дрон длиной 1,4 метра, размахом крыльев 2,8 метра и весом 7 килограммов пропал во время учений в четверг на базе сухопутных сил самообороны в префектуре Сидзуока, на которых американские военные отрабатывали управление беспилотниками. Предположительно, беспилотник унесло сильным ветром. Информации об ущербе или пострадавших нет.

https://ria.ru/20231112/samolet-1908917106.html

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в мире, япония, сша