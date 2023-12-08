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В Японии во время учений пропал американский беспилотник - РИА Новости, 08.12.2023
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17:58 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/bespilotnik-1914681119.html
В Японии во время учений пропал американский беспилотник
В Японии во время учений пропал американский беспилотник - РИА Новости, 08.12.2023
В Японии во время учений пропал американский беспилотник
Американский беспилотник пропал во время учений в Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:58
2023-12-08T17:58
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ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Американский беспилотник пропал во время учений в Японии, сообщил телеканал NHK. Дрон длиной 1,4 метра, размахом крыльев 2,8 метра и весом 7 килограммов пропал во время учений в четверг на базе сухопутных сил самообороны в префектуре Сидзуока, на которых американские военные отрабатывали управление беспилотниками. Предположительно, беспилотник унесло сильным ветром. Информации об ущербе или пострадавших нет.
https://ria.ru/20231112/samolet-1908917106.html
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в мире, япония, сша
В мире, Япония, США
В Японии во время учений пропал американский беспилотник

NHK: американский дрон, предположительно, унесло ветром во время учений в Японии

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Haley StevensАмериканский беспилотник
Американский беспилотник - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Haley Stevens
Американский беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Американский беспилотник пропал во время учений в Японии, сообщил телеканал NHK.
Дрон длиной 1,4 метра, размахом крыльев 2,8 метра и весом 7 килограммов пропал во время учений в четверг на базе сухопутных сил самообороны в префектуре Сидзуока, на которых американские военные отрабатывали управление беспилотниками.
Предположительно, беспилотник унесло сильным ветром.
Информации об ущербе или пострадавших нет.
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