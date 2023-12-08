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В России биржевая цена бензина Аи-92 за неделю упала на 7,8 процента - РИА Новости, 08.12.2023
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15:06 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/benzin-1914626649.html
В России биржевая цена бензина Аи-92 за неделю упала на 7,8 процента
В России биржевая цена бензина Аи-92 за неделю упала на 7,8 процента - РИА Новости, 08.12.2023
В России биржевая цена бензина Аи-92 за неделю упала на 7,8 процента
Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю упала на 7,8%, до уровня конца февраля - ниже 42... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:06
2023-12-08T15:06
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю упала на 7,8%, до уровня конца февраля - ниже 42 тысяч рублей за тонну, следует из материалов торгов. Неделей ранее цена на Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России составляла 45 145 рублей за тонну. Сегодня же по сравнению с предыдущим торговым днем стоимость этой марки снизилась на 2,07%, до 41 632 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,59%, до 46 340 рублей. Цена на летнее дизельное топливо в пятницу выросла на 0,69%, до 53 569 рублей за тонну, на межсезонное - на 0,39%, до 52 572 рублей. В то же время стоимость зимнего дизтоплива опустилась на 0,62% - до 69 231 рубля за тонну. Цена мазута по итогам торговой сессии выросла на 1,67%, до 14 726 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 9,31%, до 21 229 рублей. Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, сообщало в конце ноября Минэнерго.
https://ria.ru/20231207/ai-92-1914399115.html
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цены на нефть, россия, аи-92, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, аи-95
Цены на нефть, Россия, АИ-92, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, АИ-95
В России биржевая цена бензина Аи-92 за неделю упала на 7,8 процента

Биржевая цена бензина Аи-92 упала ниже 42 тысяч рублей за тонну

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки
Автомобиль во время заправки - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль во время заправки . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю упала на 7,8%, до уровня конца февраля - ниже 42 тысяч рублей за тонну, следует из материалов торгов.
Неделей ранее цена на Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России составляла 45 145 рублей за тонну. Сегодня же по сравнению с предыдущим торговым днем стоимость этой марки снизилась на 2,07%, до 41 632 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,59%, до 46 340 рублей.
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Биржевая цена бензина Аи-92 упала до февральских показателей
Вчера, 16:01
Цена на летнее дизельное топливо в пятницу выросла на 0,69%, до 53 569 рублей за тонну, на межсезонное - на 0,39%, до 52 572 рублей. В то же время стоимость зимнего дизтоплива опустилась на 0,62% - до 69 231 рубля за тонну.
Цена мазута по итогам торговой сессии выросла на 1,67%, до 14 726 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 9,31%, до 21 229 рублей.
Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.
Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, сообщало в конце ноября Минэнерго.
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Цены на нефтьРоссияАИ-92Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЭкономикаАИ-95
 
 
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