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СМИ сравнили обвинения в адрес сына Байдена со взрывом атомной бомбы - РИА Новости, 08.12.2023
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15:46 08.12.2023 (обновлено: 17:31 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/bayden-1914640707.html
СМИ сравнили обвинения в адрес сына Байдена со взрывом атомной бомбы
СМИ сравнили обвинения в адрес сына Байдена со взрывом атомной бомбы - РИА Новости, 08.12.2023
СМИ сравнили обвинения в адрес сына Байдена со взрывом атомной бомбы
Выдвижение обвинений против сына президента США Хантера Байдена будет иметь чрезвычайно серьезные последствия, заявил обозреватель газеты Washington Times... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:46
2023-12-08T17:31
в мире
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хантер байден
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Выдвижение обвинений против сына президента США Хантера Байдена будет иметь чрезвычайно серьезные последствия, заявил обозреватель газеты Washington Times Чарльз Херт телеканалу Fox News, известному своими прореспубликанскими взглядами. "(Обвинительное заключение. — Прим. ред.) должно быть подобно взрыву атомной бомбы для семьи Байдена", — сказал журналист.Как подчеркнул Херт, американского лидера должен вогнать в ужас тот факт, что его сына обвинили в чем-то, к чему сам президент может иметь отношение.Накануне 53-летнему Байдену-младшему в Калифорнии предъявили обвинения по девяти пунктам, в том числе в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год. Как говорится в судебном документе, "обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни — &lt;...&gt; наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи вместо уплаты налогов". Сыну президента грозит до 17 лет лишения свободы.Ранее его уже обвиняли в неуплате налогов на сумму более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байден-младший пошел на сделку со следствием, но суд ее не утвердил.Хантер Байден — первый в истории отпрыск действующего президента США, которого привлекают к уголовной ответственности. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
https://ria.ru/20230929/ssha-1898943256.html
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в мире, сша, хантер байден, джо байден
В мире, США, Хантер Байден, Джо Байден
СМИ сравнили обвинения в адрес сына Байдена со взрывом атомной бомбы

WT: обвинения в адрес сына Байдена подобны взрыву атомной бомбы для всей семьи

© AP Photo / Visar KryeziuДжо Байден с сыном Хантером
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Джо Байден с сыном Хантером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Выдвижение обвинений против сына президента США Хантера Байдена будет иметь чрезвычайно серьезные последствия, заявил обозреватель газеты Washington Times Чарльз Херт телеканалу Fox News, известному своими прореспубликанскими взглядами.
"(Обвинительное заключение. — Прим. ред.) должно быть подобно взрыву атомной бомбы для семьи Байдена", — сказал журналист.
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Как подчеркнул Херт, американского лидера должен вогнать в ужас тот факт, что его сына обвинили в чем-то, к чему сам президент может иметь отношение.
Накануне 53-летнему Байдену-младшему в Калифорнии предъявили обвинения по девяти пунктам, в том числе в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год. Как говорится в судебном документе, "обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни — <...> наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи вместо уплаты налогов". Сыну президента грозит до 17 лет лишения свободы.
Ранее его уже обвиняли в неуплате налогов на сумму более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байден-младший пошел на сделку со следствием, но суд ее не утвердил.
Хантер Байден — первый в истории отпрыск действующего президента США, которого привлекают к уголовной ответственности. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
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В миреСШАХантер БайденДжо Байден
 
 
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