https://ria.ru/20231208/bayden-1914548059.html
Байден раскрыл, сколько солдат ВС США выставили в Европе против России
Байден раскрыл, сколько солдат ВС США выставили в Европе против России - РИА Новости, 08.12.2023
Байден раскрыл, сколько солдат ВС США выставили в Европе против России
В Европе находится 80 тысяч американских военнослужащих, говорится в письме президента США Джо Байдена руководству палат конгресса. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:20
2023-12-08T11:20
2023-12-08T11:42
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Европе находится 80 тысяч американских военнослужащих, говорится в письме президента США Джо Байдена руководству палат конгресса."Около 80 000 военнослужащих Вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе", — указал хозяин Белого дома.По словам Байдена, такой контингент нужен для сдерживания России и "обеспечения безопасности союзников".При этом в прошлом году на территории Европы находилось около 90 000 американских военнослужащих. Это следует из аналогичного послания Байдена от декабря 2022 года.Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что НАТО окончательно оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что НАТО движется к границам России. По его словам, это не может не вызывать обеспокоенности, и приведет к ответным мерам со стороны Москвы.
https://ria.ru/20231207/bayden-1914388778.html
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в мире, россия, европа, сша, джо байден, николай патрушев, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Европа, США, Джо Байден, Николай Патрушев, Дмитрий Песков, НАТО
Байден раскрыл, сколько солдат ВС США выставили в Европе против России
Байден: в Европе останутся 80 000 американских военнослужащих