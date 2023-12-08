https://ria.ru/20231208/bayden-1914507444.html

Хантеру Байдену по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы, пишут СМИ

Хантеру Байдену по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2023

Хантеру Байдену по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы, пишут СМИ

Сыну президента США Хантеру Байдену по новым обвинениям в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов грозит до 17 лет тюрьмы, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T05:02

2023-12-08T05:02

2023-12-08T05:02

в мире

сша

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Сыну президента США Хантеру Байдену по новым обвинениям в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов грозит до 17 лет тюрьмы, сообщает телеканал Fox News. "Согласно минюсту, максимальным наказанием в случае обвинительного приговора может стать тюремный срок до 17 лет", - пишет корреспондент телеканала в соцсети Х. Как следует из судебного документа, Байдену-младшему предъявили обвинения по девяти эпизодам о неуплате налогов в период с 2016 по 2020 год. Ранее 53-летнему Байдену-младшему уже предъявляли обвинения в неуплате налогов, он пошел на сделку со следствием, но суд не утвердил ее. Вмененная сумма была скромней, прокуратура заявляла, что он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 году, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.

https://ria.ru/20231208/bayden-1914506579.html

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в мире, сша, хантер байден