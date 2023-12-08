https://ria.ru/20231208/bayden-1914507444.html
Хантеру Байдену по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы, пишут СМИ
Хантеру Байдену по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
Хантеру Байдену по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы, пишут СМИ
Сыну президента США Хантеру Байдену по новым обвинениям в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов грозит до 17 лет тюрьмы, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T05:02
2023-12-08T05:02
2023-12-08T05:02
в мире
сша
хантер байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802534809_699:10:2429:983_1920x0_80_0_0_809cf3b65296053440e8f7164d5811ac.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Сыну президента США Хантеру Байдену по новым обвинениям в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов грозит до 17 лет тюрьмы, сообщает телеканал Fox News. "Согласно минюсту, максимальным наказанием в случае обвинительного приговора может стать тюремный срок до 17 лет", - пишет корреспондент телеканала в соцсети Х. Как следует из судебного документа, Байдену-младшему предъявили обвинения по девяти эпизодам о неуплате налогов в период с 2016 по 2020 год. Ранее 53-летнему Байдену-младшему уже предъявляли обвинения в неуплате налогов, он пошел на сделку со следствием, но суд не утвердил ее. Вмененная сумма была скромней, прокуратура заявляла, что он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 году, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
https://ria.ru/20231208/bayden-1914506579.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802534809_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_3d2811af290ca20e4cfa9dd917ede73a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хантер байден
В мире, США, Хантер Байден
Хантеру Байдену по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы, пишут СМИ
Fox News: Хантеру Байдену по новому делу грозит до 17 лет тюрьмы
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Сыну президента США Хантеру Байдену по новым обвинениям в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов грозит до 17 лет тюрьмы, сообщает телеканал Fox News.
«
"Согласно минюсту, максимальным наказанием в случае обвинительного приговора может стать тюремный срок до 17 лет", - пишет корреспондент телеканала в соцсети Х.
Как следует из судебного документа, Байдену-младшему предъявили обвинения по девяти эпизодам о неуплате налогов в период с 2016 по 2020 год.
Ранее 53-летнему Байдену-младшему уже предъявляли обвинения в неуплате налогов, он пошел на сделку со следствием, но суд не утвердил ее. Вмененная сумма была скромней, прокуратура заявляла, что он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 году, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.
Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
В США Хантеру Байдену предъявили обвинения о неуплате налогов