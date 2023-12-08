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В США Хантеру Байдену предъявили обвинения о неуплате налогов - РИА Новости, 08.12.2023
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04:28 08.12.2023 (обновлено: 04:43 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/bayden-1914506579.html
В США Хантеру Байдену предъявили обвинения о неуплате налогов
В США Хантеру Байдену предъявили обвинения о неуплате налогов - РИА Новости, 08.12.2023
В США Хантеру Байдену предъявили обвинения о неуплате налогов
Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год, следует из... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T04:28
2023-12-08T04:43
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год, следует из судебного документа.Спецпрокурор представил обвинительное заключение, из которого следует, что сына президента США обвиняют по девяти пунктам."Вместо уплаты налогов обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни... Между 2016 годом и 15 октября 2020 года подзащитный тратил деньги на наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи вместо уплаты налогов", - говорится в документе."Обвиняемый участвовал в четырехлетней схеме по неуплате как минимум 1,4 миллиона долларов налогов", - пишет прокуратура.Ранее 53-летнему Байдену-младшему уже предъявляли обвинения в неуплате налогов, он пошел на сделку со следствием, но суд не утвердил ее. Вмененная сумма была скромней, прокуратура заявляла, что он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 году, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
https://ria.ru/20231129/bayden-1912771768.html
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сша, хантер байден, в мире
США, Хантер Байден, В мире
В США Хантеру Байдену предъявили обвинения о неуплате налогов

В США Хантеру Байдену предъявили обвинения о неуплате налогов по девяти пунктам

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год, следует из судебного документа.
Спецпрокурор представил обвинительное заключение, из которого следует, что сына президента США обвиняют по девяти пунктам.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В конгрессе США заявили, что Хантера Байдена будут допрашивать
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"Вместо уплаты налогов обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни... Между 2016 годом и 15 октября 2020 года подзащитный тратил деньги на наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи вместо уплаты налогов", - говорится в документе.
"Обвиняемый участвовал в четырехлетней схеме по неуплате как минимум 1,4 миллиона долларов налогов", - пишет прокуратура.
Ранее 53-летнему Байдену-младшему уже предъявляли обвинения в неуплате налогов, он пошел на сделку со следствием, но суд не утвердил ее. Вмененная сумма была скромней, прокуратура заявляла, что он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 году, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.
Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе
8 ноября, 23:53
 
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