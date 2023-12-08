https://ria.ru/20231208/bagdad-1914558071.html

СМИ узнали подробности обстрела посольства США в Багдаде

СМИ узнали подробности обстрела посольства США в Багдаде - РИА Новости, 08.12.2023

СМИ узнали подробности обстрела посольства США в Багдаде

Целью ракетного обстрела в Ираке были силы США и коалиции, ракеты упали вблизи ворот американского посольства, есть материальный урон, передает агентство... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:03

2023-12-08T12:03

2023-12-08T12:03

в мире

сша

ирак

багдад (город)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Целью ракетного обстрела в Ираке были силы США и коалиции, ракеты упали вблизи ворот американского посольства, есть материальный урон, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников. Ранее об обстреле посольства США в центре Багдада сообщило иракское агентство Shafaq News. Обстрел "зеленой зоны" в Багдаде, где находятся иностранные посольства, парламент Ирака и дома иракских чиновников, стал первым таким инцидентом после обострения ситуации в палестинском секторе Газа в октябре. Как сообщил РИА Новости источник в иракских службах безопасности, во время обстрела посольства США никто не пострадал. "Ракетный обстрел был направлен в сторону сил США и коалиции в районе посольского комплекса", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на американского военного чиновника. Иракское должностное лицо в свою очередь отметило, что были пущены 14 ракет из РСЗО, некоторые из них упали вблизи ворот посольства. Результатом обстрела стал материальный ущерб, добавил чиновник, однако он не уточнил его масштабы.

https://ria.ru/20231205/ssha-1913778572.html

сша

ирак

багдад (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, ирак, багдад (город)