СМИ узнали подробности обстрела посольства США в Багдаде
AP: целью обстрела американского посольства в Багдаде были силы США и коалиции
© AP Photo / Khalid MohammedПосольство США в Багдаде
© AP Photo / Khalid Mohammed
Посольство США в Багдаде. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Целью ракетного обстрела в Ираке были силы США и коалиции, ракеты упали вблизи ворот американского посольства, есть материальный урон, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.
Ранее об обстреле посольства США в центре Багдада сообщило иракское агентство Shafaq News. Обстрел "зеленой зоны" в Багдаде, где находятся иностранные посольства, парламент Ирака и дома иракских чиновников, стал первым таким инцидентом после обострения ситуации в палестинском секторе Газа в октябре. Как сообщил РИА Новости источник в иракских службах безопасности, во время обстрела посольства США никто не пострадал.
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"Ракетный обстрел был направлен в сторону сил США и коалиции в районе посольского комплекса", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на американского военного чиновника.
Иракское должностное лицо в свою очередь отметило, что были пущены 14 ракет из РСЗО, некоторые из них упали вблизи ворот посольства. Результатом обстрела стал материальный ущерб, добавил чиновник, однако он не уточнил его масштабы.