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СМИ узнали подробности обстрела посольства США в Багдаде - РИА Новости, 08.12.2023
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12:03 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/bagdad-1914558071.html
СМИ узнали подробности обстрела посольства США в Багдаде
СМИ узнали подробности обстрела посольства США в Багдаде - РИА Новости, 08.12.2023
СМИ узнали подробности обстрела посольства США в Багдаде
Целью ракетного обстрела в Ираке были силы США и коалиции, ракеты упали вблизи ворот американского посольства, есть материальный урон, передает агентство... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:03
2023-12-08T12:03
в мире
сша
ирак
багдад (город)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Целью ракетного обстрела в Ираке были силы США и коалиции, ракеты упали вблизи ворот американского посольства, есть материальный урон, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников. Ранее об обстреле посольства США в центре Багдада сообщило иракское агентство Shafaq News. Обстрел "зеленой зоны" в Багдаде, где находятся иностранные посольства, парламент Ирака и дома иракских чиновников, стал первым таким инцидентом после обострения ситуации в палестинском секторе Газа в октябре. Как сообщил РИА Новости источник в иракских службах безопасности, во время обстрела посольства США никто не пострадал. "Ракетный обстрел был направлен в сторону сил США и коалиции в районе посольского комплекса", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на американского военного чиновника. Иракское должностное лицо в свою очередь отметило, что были пущены 14 ракет из РСЗО, некоторые из них упали вблизи ворот посольства. Результатом обстрела стал материальный ущерб, добавил чиновник, однако он не уточнил его масштабы.
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сша
ирак
багдад (город)
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в мире, сша, ирак, багдад (город)
В мире, США, Ирак, Багдад (город)
СМИ узнали подробности обстрела посольства США в Багдаде

AP: целью обстрела американского посольства в Багдаде были силы США и коалиции

© AP Photo / Khalid MohammedПосольство США в Багдаде
Посольство США в Багдаде - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Khalid Mohammed
Посольство США в Багдаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Целью ракетного обстрела в Ираке были силы США и коалиции, ракеты упали вблизи ворот американского посольства, есть материальный урон, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.
Ранее об обстреле посольства США в центре Багдада сообщило иракское агентство Shafaq News. Обстрел "зеленой зоны" в Багдаде, где находятся иностранные посольства, парламент Ирака и дома иракских чиновников, стал первым таким инцидентом после обострения ситуации в палестинском секторе Газа в октябре. Как сообщил РИА Новости источник в иракских службах безопасности, во время обстрела посольства США никто не пострадал.
«
"Ракетный обстрел был направлен в сторону сил США и коалиции в районе посольского комплекса", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на американского военного чиновника.
Иракское должностное лицо в свою очередь отметило, что были пущены 14 ракет из РСЗО, некоторые из них упали вблизи ворот посольства. Результатом обстрела стал материальный ущерб, добавил чиновник, однако он не уточнил его масштабы.
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