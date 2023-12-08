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На Донецком направлении отразили 18 атак украинских военных за неделю - РИА Новости, 08.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 08.12.2023 (обновлено: 17:01 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/ataki-1914641086.html
На Донецком направлении отразили 18 атак украинских военных за неделю
На Донецком направлении отразили 18 атак украинских военных за неделю - РИА Новости, 08.12.2023
На Донецком направлении отразили 18 атак украинских военных за неделю
Российские военнослужащие группировки "Юг" за прошедшие шесть дней отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:47
2023-12-08T17:01
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" за прошедшие шесть дней отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Донецком направлении Южной группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке за период с 3 по 8 декабря.Всего ВСУ на Донецком направлении за эти дни потеряли:На Южнодонецком направлении российские бойцы группировки "Восток" за шесть дней нанесли поражение пяти бригадам украинских войск.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 23-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области&quot;, — уточнили в ведомстве.Украинская армия потеряла:Кроме того, российская ПВО за неделю сбила на всех направлениях пять украинских военных самолетов и 224 дрона.
https://ria.ru/20231208/poteri-1914642619.html
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Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Донецком направлении отразили 18 атак украинских военных за неделю

Минобороны: ВС России за неделю отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" за прошедшие шесть дней отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Донецком направлении Южной группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке за период с 3 по 8 декабря.

Всего ВСУ на Донецком направлении за эти дни потеряли:
  • более 1560 военнослужащих;
  • 12 боевых бронированных машин;
  • 17 автомобилей;
  • 22 орудия полевой артиллерии.
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
15:51
На Южнодонецком направлении российские бойцы группировки "Восток" за шесть дней нанесли поражение пяти бригадам украинских войск.
«

"Подразделения группировки войск "Восток" ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 23-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области", — уточнили в ведомстве.

Украинская армия потеряла:
  • свыше 845 военнослужащих;
  • три танка;
  • 13 боевых бронированных машин;
  • 17 автомобилей;
  • 12 орудий полевой артиллерии;
  • боевую машину РСЗО "Град".
Кроме того, российская ПВО за неделю сбила на всех направлениях пять украинских военных самолетов и 224 дрона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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