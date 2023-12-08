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На Донецком направлении отразили 18 атак украинских военных за неделю
На Донецком направлении отразили 18 атак украинских военных за неделю - РИА Новости, 08.12.2023
На Донецком направлении отразили 18 атак украинских военных за неделю
Российские военнослужащие группировки "Юг" за прошедшие шесть дней отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:47
2023-12-08T15:47
2023-12-08T17:01
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" за прошедшие шесть дней отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении Южной группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке за период с 3 по 8 декабря.Всего ВСУ на Донецком направлении за эти дни потеряли:На Южнодонецком направлении российские бойцы группировки "Восток" за шесть дней нанесли поражение пяти бригадам украинских войск."Подразделения группировки войск "Восток" ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 23-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области", — уточнили в ведомстве.Украинская армия потеряла:Кроме того, российская ПВО за неделю сбила на всех направлениях пять украинских военных самолетов и 224 дрона.
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Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении
2023-12-08T15:47
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Донецком направлении отразили 18 атак украинских военных за неделю
Минобороны: ВС России за неделю отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении