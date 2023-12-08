https://ria.ru/20231208/arktika-1914486628.html

Ниже нуля: США готовы начать войну с Россией в Арктике в любой момент

Ниже нуля: США готовы начать войну с Россией в Арктике в любой момент - РИА Новости, 08.12.2023

Ниже нуля: США готовы начать войну с Россией в Арктике в любой момент

На Арктическом форуме, начавшемся вчера в Санкт-Петербурге, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в Арктике в последнее время "резко выросли... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T08:00

2023-12-08T08:00

2023-12-08T08:01

сша

аналитика

арктика

россия

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На Арктическом форуме, начавшемся вчера в Санкт-Петербурге, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в Арктике в последнее время "резко выросли угрозы безопасности России". По словам Евменова, "усиление военного присутствия объединенных вооруженных сил НАТО в Арктике является уже состоявшимся фактом, что свидетельствует о переходе блока к практическим действиям по формированию военно-силовых инструментов сдерживания России в регионе".Это — не просто дежурная риторика для щекотания нервов обывателям.Характер проводимых НАТО в Арктике мероприятий от оборонительного становится откровенно наступательным. В октябре 2022 года президент США Джозеф Байден утвердил новую Национальную стратегию США для Арктического региона, согласно которой Соединенные Штаты намерены в течение ближайших десяти лет усилить свое влияние и снизить влияние России в регионе. Не так давно корпорация РЭНД, являющаяся одним из ключевых разработчиков военных стратегий для правительства США, выпустила доклад "Арктические возможности Вооруженных сил США", посвященный военно-стратегическому освоению региона Соединенными Штатами. А не далее как в октябре сего года глава военного комитета альянса Роб Бауэр заявил о необходимости подготовить НАТО к конфликту в Арктике, который может произойти в любой момент, сразу после чего одно из профильных правительственных агентств (Government Accountability Office) выпустило программный документ под названием "Арктический регион: факторы, влияющие на продвижение приоритетов США".Но одними докладами и программами дело не ограничивается.Корабли ВМС США и других стран блока стали в разы чаще совершать в Арктике одиночные и групповые походы, а также альянс поддерживает присутствие в регионе своих атомных подлодок на постоянной основе. Страны НАТО начали активно совершенствовать способы применения своих войск в сложных климатических условиях и расширять районы оперативного применения военно-морских сил в Северном Ледовитом океане. Пентагон уже на практике готовит подразделения сухопутных войск к действиям в Арктике: в частности, уже начались поставки в войска специально адаптированных для действий в суровых климатических условиях многоцелевых вертолетов "Блэк Хок". Полным ходом идет накачивание вооружениями арктических стран — членов НАТО, а также стремительно увеличивается численность их вооруженных сил.Может создаться впечатление, что вся эта активность началась с момента вступления в НАТО Финляндии и озвучивания планов по присоединению к альянсу Швеции, что, конечно, не снизило, а увеличило напряженность на нашем северном фланге.На самом деле разработка Западом арктического направления как одной из наиболее вероятных зон прямого военного столкновения России и НАТО началась десятки лет назад. Причина проста: кратчайший путь для американских ядерных баллистических ракет до главных стратегических, политических и экономических районов нашей страны лежит через Арктику.Но и в обратном направлении — тоже.Развертывание Россией эффективной ПВО в регионе немного скомкало радужные планы НАТО, которые перешли из категории А в категории В и С.Новый же всплеск военной активности США и НАТО в Арктике случился по причине алчности и зависти.Дело в том, что Россия озвучила планы по масштабному освоению и развитию Арктического региона, а также начала динамично реализовывать программу строительства Северного морского пути, что открыло для нас настоящую шкатулку с сокровищами.Уже сейчас регион обеспечивает порядка 11 процентов национального дохода страны. Но это меркнет перед тем, что находится в российской Арктике и пока не освоено. По самым скромным и предварительным подсчетам, под арктической вечной мерзлотой находится около 30 процентов всех неразведанных мировых ресурсов в виде нефти, газа и множества других ценных ископаемых, включая редкоземельные металлы, алюминий, золото, платину и прочие, которых хватит на десятки и даже сотни лет. Благодаря глобальному потеплению и расширению окна навигации российский Северный морской путь становится для мировой логистики одним из самых коротких и выгодных торговых путей. Увеличивающаяся логистическая доступность и связность российских арктических регионов может позволить сделать нашей стране впечатляющий рывок, превратить Арктику в один из мощнейших драйверов нашей экономики и кардинально усилить стратегические позиции страны в мире.Высоко висящий арктический виноград вызывает у Штатов и их союзников дикое слюнотечение, и они не могут спокойно спать. Им удалось фактически выдавить Россию из так называемого Арктического совета, и сейчас они подзуживают Норвегию к вытеснению России со Шпицбергена.Мелкие гадости нас сильно не трогают, потому что есть дела поважнее. В частности, по заявлению главкома ВМФ России Николая Евменова, в завершающую стадию входит создание вдоль северной границы России сплошной зоны радиолокационного обнаружения целей. На пятой скорости идет восстановление сети арктических портов и аэродромов, причем их круглый год сможет использовать и военная, и гражданская авиация. Арктические аэродромы станут аэродромами подскока для стратегических бомбардировщиков, что благодаря возможности посадки и дозаправки на расстоянии в 1000 километров от континента существенно удалит допустимые рубежи пуска стратегических ракет и увеличит их боевой радиус. Строятся военные базы, развертываются новые арктические части и соединения, вводятся в строй корабли и подводные лодки. Усиливается самыми современными средствами ПВО региона.На март 2024 года НАТО запланировала в Арктике самые массовые в истории региона военные учения под названием "Нордический ответ", в которых примут участие более 20 000 солдат альянса. Главные цели учений не скрываются: как скоординировать действия арктических членов НАТО при конфликте с Россией; как эффективно уничтожить военную инфраструктуру России в регионе; насколько далеко силы НАТО смогут ударить вглубь России?Не будем искать на карте адрес, по которому можно послать авторов данных целей, и просто ответим словами Николая Евменова: "Развитие нашей военной составляющей в Арктике рассматривается в качестве вынужденной меры для парирования угроз в отношении России и пресечения агрессивных действий со стороны других стран".В переводе на русский бытовой это означает, что любое посягательство со стороны НАТО на русскую Арктику и реализацию наших суверенных прав в регионе будет рассматриваться как акт агрессии, а ответ на подобную агрессию четко и ясно изложен в утвержденных российским президентом "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".

https://ria.ru/20231207/arktika-1914329473.html

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сша, аналитика, арктика, россия