https://ria.ru/20231208/arest-1914648234.html

В Орловской области арестовали жительницу Мценска, избившую младенца

В Орловской области арестовали жительницу Мценска, избившую младенца - РИА Новости, 08.12.2023

В Орловской области арестовали жительницу Мценска, избившую младенца

Суд заключил под стражу жительницу Мценска, обвиняемую в причинении вреда здоровью четырехмесячному правнуку, которого она ударила по голове, из-за чего ребенок РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:09

2023-12-08T16:09

2023-12-08T16:09

орловская область

мценск

россия

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу жительницу Мценска, обвиняемую в причинении вреда здоровью четырехмесячному правнуку, которого она ударила по голове, из-за чего ребенок попал в больницу, сообщили в пресс-службе СУСК по Орловской области. Ранее в Орловской области задержали жительницу Мценска, в состоянии алкогольного опьянения подравшуюся с сестрой и ударившую ее четырехмесячного правнука. Мальчика направили в больницу для оказания необходимой медпомощи. Возбуждено дел по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). "Судом в отношении 68-летней жительницы города Мценска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщине следователем предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, 4 декабря 2023 года она в состоянии алкогольного опьянения нанесла малолетнему правнуку удар рукой в область головы", – говорится в сообщении. В рамках следствия устанавливаются другие возможные факты преступной деятельности подозреваемой, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231208/prodavets-1914604368.html

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орловская область, мценск, россия, происшествия