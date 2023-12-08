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В Орловской области арестовали жительницу Мценска, избившую младенца - РИА Новости, 08.12.2023
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16:09 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/arest-1914648234.html
В Орловской области арестовали жительницу Мценска, избившую младенца
В Орловской области арестовали жительницу Мценска, избившую младенца - РИА Новости, 08.12.2023
В Орловской области арестовали жительницу Мценска, избившую младенца
Суд заключил под стражу жительницу Мценска, обвиняемую в причинении вреда здоровью четырехмесячному правнуку, которого она ударила по голове, из-за чего ребенок РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:09
2023-12-08T16:09
орловская область
мценск
россия
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу жительницу Мценска, обвиняемую в причинении вреда здоровью четырехмесячному правнуку, которого она ударила по голове, из-за чего ребенок попал в больницу, сообщили в пресс-службе СУСК по Орловской области. Ранее в Орловской области задержали жительницу Мценска, в состоянии алкогольного опьянения подравшуюся с сестрой и ударившую ее четырехмесячного правнука. Мальчика направили в больницу для оказания необходимой медпомощи. Возбуждено дел по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). "Судом в отношении 68-летней жительницы города Мценска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщине следователем предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, 4 декабря 2023 года она в состоянии алкогольного опьянения нанесла малолетнему правнуку удар рукой в область головы", – говорится в сообщении. В рамках следствия устанавливаются другие возможные факты преступной деятельности подозреваемой, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231208/prodavets-1914604368.html
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орловская область, мценск, россия, происшествия
Орловская область, Мценск, Россия, Происшествия
В Орловской области арестовали жительницу Мценска, избившую младенца

СК: в Орловской области арестовали жительницу Мценска, избившую младенца

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу жительницу Мценска, обвиняемую в причинении вреда здоровью четырехмесячному правнуку, которого она ударила по голове, из-за чего ребенок попал в больницу, сообщили в пресс-службе СУСК по Орловской области.
Ранее в Орловской области задержали жительницу Мценска, в состоянии алкогольного опьянения подравшуюся с сестрой и ударившую ее четырехмесячного правнука. Мальчика направили в больницу для оказания необходимой медпомощи. Возбуждено дел по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).
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"Судом в отношении 68-летней жительницы города Мценска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщине следователем предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, 4 декабря 2023 года она в состоянии алкогольного опьянения нанесла малолетнему правнуку удар рукой в область головы", – говорится в сообщении.
В рамках следствия устанавливаются другие возможные факты преступной деятельности подозреваемой, добавили в пресс-службе.
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