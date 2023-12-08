https://ria.ru/20231208/araviya-1914535198.html

СМИ: Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Лондон перед приездом Путина

СМИ: Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Лондон перед приездом Путина - РИА Новости, 08.12.2023

СМИ: Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Лондон перед приездом Путина

Наследный принц Саудовской Аравии перенес свою поездку в Великобританию незадолго до визита Владимира Путина в Эр-Рияд, пишет газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:33

2023-12-08T10:33

2023-12-08T11:59

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великобритания

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лондон

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии перенес свою поездку в Великобританию незадолго до визита Владимира Путина в Эр-Рияд, пишет газета Financial Times со ссылкой на британских чиновников. "Саудовская Аравия отложила планы визита Мухаммеда бен Салмана в Лондон <...> незадолго до того, как наследный принц принял Владимира Путина в Эр-Рияде", — говорится в статье.По данным издания, британские и саудовские чиновники обсуждали визит в течение нескольких месяцев, в Лондоне прорабатывали дату 3 декабря. На прошлой неделе предварительный план был отложен.После этого депутаты-консерваторы заявили, что перенос поездки, практически совпавший по времени с визитом Путина в Эр-Рияд, поднимает вопросы о прочности отношений Великобритании с Саудовской Аравией.Саудовские официальные лица, в свою очередь, заявили, что проблемы с расписанием уже долгое время осложняли планы членов королевской семьи посетить Великобританию. Они отрицают любую связь между возникшей задержкой и приемом Путина в Эр-Рияде, добавляет FT. Бывший лидер Консервативной партии Иан Данкан Смит заявил изданию, что отсрочка визита Мухаммеда бен Салмана говорит о "пренебрежительном отношении". Посол Саудовской Аравии в Лондоне Халид бин Бандар в ответ подчеркнул, что "любой, кто знаком с британско-саудовскими отношениями, поймет, что предположение о пренебрежительном отношении является нонсенсом". Высокопоставленный депутат-консерватор Роберт Кортс выразил мнение, что перенос визита саудовского принца вызывает "беспокойство, поскольку предполагает дипломатическую неудачу Великобритании перед лицом скоординированного дипломатического наступления Путина"."Великобритании следует срочно пересмотреть ресурсы и стратегию своей внешней и оборонной политики, чтобы предотвратить сползание государств в сторону наших стратегических конкурентов", — заявил Кортс. Британский министр иностранных дел так называемого теневого кабинета Дэвид Ламми заявил, что события вокруг визита саудовского наследного принца в Лондон являются признаком того, что под руководством премьера Риши Сунака "влияние Великобритании на мировой арене падает" . В британском МИД при этом заявили, что Лондон "не имеет права комментировать дипломатические обязательства других стран", отметив тесное сотрудничество с Эр-Риядом по некоторым направлениям. Путин в среду посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По итогам встречи российского лидера с Мухаммедом бен Салманом было сделано совместное заявление, в котором стороны договорились о расширении сотрудничества. Российский президент поблагодарил наследного принца за приглашение и предложил ему провести следующую встречу в Москве.

https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html

https://ria.ru/20231206/putin-1914211437.html

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, саудовская аравия, великобритания, россия, лондон, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), владимир путин