https://ria.ru/20231208/araviya-1914535198.html
СМИ: Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Лондон перед приездом Путина
СМИ: Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Лондон перед приездом Путина - РИА Новости, 08.12.2023
СМИ: Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Лондон перед приездом Путина
Наследный принц Саудовской Аравии перенес свою поездку в Великобританию незадолго до визита Владимира Путина в Эр-Рияд, пишет газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:33
2023-12-08T10:33
2023-12-08T11:59
в мире
саудовская аравия
великобритания
россия
лондон
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии перенес свою поездку в Великобританию незадолго до визита Владимира Путина в Эр-Рияд, пишет газета Financial Times со ссылкой на британских чиновников. "Саудовская Аравия отложила планы визита Мухаммеда бен Салмана в Лондон <...> незадолго до того, как наследный принц принял Владимира Путина в Эр-Рияде", — говорится в статье.По данным издания, британские и саудовские чиновники обсуждали визит в течение нескольких месяцев, в Лондоне прорабатывали дату 3 декабря. На прошлой неделе предварительный план был отложен.После этого депутаты-консерваторы заявили, что перенос поездки, практически совпавший по времени с визитом Путина в Эр-Рияд, поднимает вопросы о прочности отношений Великобритании с Саудовской Аравией.Саудовские официальные лица, в свою очередь, заявили, что проблемы с расписанием уже долгое время осложняли планы членов королевской семьи посетить Великобританию. Они отрицают любую связь между возникшей задержкой и приемом Путина в Эр-Рияде, добавляет FT. Бывший лидер Консервативной партии Иан Данкан Смит заявил изданию, что отсрочка визита Мухаммеда бен Салмана говорит о "пренебрежительном отношении". Посол Саудовской Аравии в Лондоне Халид бин Бандар в ответ подчеркнул, что "любой, кто знаком с британско-саудовскими отношениями, поймет, что предположение о пренебрежительном отношении является нонсенсом". Высокопоставленный депутат-консерватор Роберт Кортс выразил мнение, что перенос визита саудовского принца вызывает "беспокойство, поскольку предполагает дипломатическую неудачу Великобритании перед лицом скоординированного дипломатического наступления Путина"."Великобритании следует срочно пересмотреть ресурсы и стратегию своей внешней и оборонной политики, чтобы предотвратить сползание государств в сторону наших стратегических конкурентов", — заявил Кортс. Британский министр иностранных дел так называемого теневого кабинета Дэвид Ламми заявил, что события вокруг визита саудовского наследного принца в Лондон являются признаком того, что под руководством премьера Риши Сунака "влияние Великобритании на мировой арене падает" . В британском МИД при этом заявили, что Лондон "не имеет права комментировать дипломатические обязательства других стран", отметив тесное сотрудничество с Эр-Риядом по некоторым направлениям. Путин в среду посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По итогам встречи российского лидера с Мухаммедом бен Салманом было сделано совместное заявление, в котором стороны договорились о расширении сотрудничества. Российский президент поблагодарил наследного принца за приглашение и предложил ему провести следующую встречу в Москве.
https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html
https://ria.ru/20231206/putin-1914211437.html
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, великобритания, россия, лондон, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), владимир путин
В мире, Саудовская Аравия, Великобритания, Россия, Лондон, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Владимир Путин
СМИ: Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Лондон перед приездом Путина
FT: Саудовская Аравия перед визитом Путина перенесла поездку кронпринца в Лондон
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Наследный принц Саудовской Аравии перенес свою поездку в Великобританию незадолго до визита Владимира Путина в Эр-Рияд, пишет газета Financial Times
со ссылкой на британских чиновников.
«
"Саудовская Аравия отложила планы визита Мухаммеда бен Салмана
в Лондон
<...> незадолго до того, как наследный принц принял Владимира Путина в Эр-Рияде", — говорится в статье.
По данным издания, британские и саудовские чиновники обсуждали визит в течение нескольких месяцев, в Лондоне прорабатывали дату 3 декабря. На прошлой неделе предварительный план был отложен.
После этого депутаты-консерваторы заявили, что перенос поездки, практически совпавший по времени с визитом Путина в Эр-Рияд, поднимает вопросы о прочности отношений Великобритании с Саудовской Аравией.
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Саудовские официальные лица, в свою очередь, заявили, что проблемы с расписанием уже долгое время осложняли планы членов королевской семьи посетить Великобританию. Они отрицают любую связь между возникшей задержкой и приемом Путина в Эр-Рияде, добавляет FT.
Бывший лидер Консервативной партии Иан Данкан Смит заявил изданию, что отсрочка визита Мухаммеда бен Салмана говорит о "пренебрежительном отношении". Посол Саудовской Аравии в Лондоне Халид бин Бандар в ответ подчеркнул, что "любой, кто знаком с британско-саудовскими отношениями, поймет, что предположение о пренебрежительном отношении является нонсенсом".
Высокопоставленный депутат-консерватор Роберт Кортс выразил мнение, что перенос визита саудовского принца вызывает "беспокойство, поскольку предполагает дипломатическую неудачу Великобритании перед лицом скоординированного дипломатического наступления Путина".
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"Великобритании следует срочно пересмотреть ресурсы и стратегию своей внешней и оборонной политики, чтобы предотвратить сползание государств в сторону наших стратегических конкурентов", — заявил Кортс.
Британский министр иностранных дел так называемого теневого кабинета Дэвид Ламми заявил, что события вокруг визита саудовского наследного принца в Лондон являются признаком того, что под руководством премьера Риши Сунака
"влияние Великобритании на мировой арене падает" . В британском МИД при этом заявили, что Лондон "не имеет права комментировать дипломатические обязательства других стран", отметив тесное сотрудничество с Эр-Риядом по некоторым направлениям.
Путин в среду посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По итогам встречи российского лидера с Мухаммедом бен Салманом было сделано совместное заявление, в котором стороны договорились о расширении сотрудничества. Российский президент поблагодарил наследного принца за приглашение и предложил ему провести следующую встречу в Москве
.
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