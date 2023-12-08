https://ria.ru/20231208/apple-1914520146.html

Apple будет производить четверть всех iPhone в Индии, пишет СМИ

Apple будет производить четверть всех iPhone в Индии, пишет СМИ - РИА Новости, 08.12.2023

Apple будет производить четверть всех iPhone в Индии, пишет СМИ

Американская корпорация Apple в ближайшие два-три года планирует производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно, пишет газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T08:58

2023-12-08T08:58

2023-12-08T08:58

в мире

экономика

технологии

индия

карнатака

тамилнад

apple

foxconn

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897824409_0:81:3087:1817_1920x0_80_0_0_8cbca83d6bb662226fb98f30396cbab0.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американская корпорация Apple в ближайшие два-три года планирует производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Apple и ее поставщики планируют производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трех лет, а после этого планируется выпустить еще десятки миллионов единиц", - пишет газета со ссылкой на источники. По словам источников, если планы будут реализованы, на долю Индии будет приходиться четверть мирового производства iPhone, а к концу десятилетия эта доля увеличится. Ожидается, что завод Foxconn, строящийся в южном штате Карнатака, начнет работать в апреле и будет производить 20 миллионов мобильных телефонов ежегодно, в основном iPhone, в течение следующих двух-трех лет. Источники сообщили, что Apple также выбрала Индию в качестве своей площадки для этапа производства бюджетных iPhone, которые будут продаваться в 2025 году. Кроме того, по данным агентства Блумберг, индийский конгломерат Tata Group планирует построить на юге Индии один из крупнейших в стране заводов по сборке iPhone. За последние несколько лет Apple активизировала свою деятельность в Индии и стала крупнейшим экспортером мобильных телефонов из этой страны. Тайваньская компания Foxconn Technology Group, крупнейший контрактный производитель электроники и сборщик iPhone, начала выпуск iPhone 15 на заводе в индийском штате Тамилнад. В Индии производятся два варианта телефона - iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

https://ria.ru/20231115/telegram-1909488562.html

индия

карнатака

тамилнад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, экономика, технологии, индия, карнатака, тамилнад, apple, foxconn