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Apple будет производить четверть всех iPhone в Индии, пишет СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
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08:58 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/apple-1914520146.html
Apple будет производить четверть всех iPhone в Индии, пишет СМИ
Apple будет производить четверть всех iPhone в Индии, пишет СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
Apple будет производить четверть всех iPhone в Индии, пишет СМИ
Американская корпорация Apple в ближайшие два-три года планирует производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно, пишет газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T08:58
2023-12-08T08:58
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американская корпорация Apple в ближайшие два-три года планирует производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Apple и ее поставщики планируют производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трех лет, а после этого планируется выпустить еще десятки миллионов единиц", - пишет газета со ссылкой на источники. По словам источников, если планы будут реализованы, на долю Индии будет приходиться четверть мирового производства iPhone, а к концу десятилетия эта доля увеличится. Ожидается, что завод Foxconn, строящийся в южном штате Карнатака, начнет работать в апреле и будет производить 20 миллионов мобильных телефонов ежегодно, в основном iPhone, в течение следующих двух-трех лет. Источники сообщили, что Apple также выбрала Индию в качестве своей площадки для этапа производства бюджетных iPhone, которые будут продаваться в 2025 году. Кроме того, по данным агентства Блумберг, индийский конгломерат Tata Group планирует построить на юге Индии один из крупнейших в стране заводов по сборке iPhone. За последние несколько лет Apple активизировала свою деятельность в Индии и стала крупнейшим экспортером мобильных телефонов из этой страны. Тайваньская компания Foxconn Technology Group, крупнейший контрактный производитель электроники и сборщик iPhone, начала выпуск iPhone 15 на заводе в индийском штате Тамилнад. В Индии производятся два варианта телефона - iPhone 15 и iPhone 15 Plus.
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в мире, экономика, технологии, индия, карнатака, тамилнад, apple, foxconn
В мире, Экономика, Технологии, Индия, Карнатака, Тамилнад, Apple, Foxconn
Apple будет производить четверть всех iPhone в Индии, пишет СМИ

WSJ: Apple планирует производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСмартфон iPhone 15
Смартфон iPhone 15 - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американская корпорация Apple в ближайшие два-три года планирует производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«
"Apple и ее поставщики планируют производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трех лет, а после этого планируется выпустить еще десятки миллионов единиц", - пишет газета со ссылкой на источники.
По словам источников, если планы будут реализованы, на долю Индии будет приходиться четверть мирового производства iPhone, а к концу десятилетия эта доля увеличится. Ожидается, что завод Foxconn, строящийся в южном штате Карнатака, начнет работать в апреле и будет производить 20 миллионов мобильных телефонов ежегодно, в основном iPhone, в течение следующих двух-трех лет.
Источники сообщили, что Apple также выбрала Индию в качестве своей площадки для этапа производства бюджетных iPhone, которые будут продаваться в 2025 году.
Кроме того, по данным агентства Блумберг, индийский конгломерат Tata Group планирует построить на юге Индии один из крупнейших в стране заводов по сборке iPhone.
За последние несколько лет Apple активизировала свою деятельность в Индии и стала крупнейшим экспортером мобильных телефонов из этой страны. Тайваньская компания Foxconn Technology Group, крупнейший контрактный производитель электроники и сборщик iPhone, начала выпуск iPhone 15 на заводе в индийском штате Тамилнад. В Индии производятся два варианта телефона - iPhone 15 и iPhone 15 Plus.
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