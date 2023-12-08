Apple будет производить четверть всех iPhone в Индии, пишет СМИ
WSJ: Apple планирует производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно
Смартфон iPhone 15. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американская корпорация Apple в ближайшие два-три года планирует производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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"Apple и ее поставщики планируют производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трех лет, а после этого планируется выпустить еще десятки миллионов единиц", - пишет газета со ссылкой на источники.
По словам источников, если планы будут реализованы, на долю Индии будет приходиться четверть мирового производства iPhone, а к концу десятилетия эта доля увеличится. Ожидается, что завод Foxconn, строящийся в южном штате Карнатака, начнет работать в апреле и будет производить 20 миллионов мобильных телефонов ежегодно, в основном iPhone, в течение следующих двух-трех лет.
Источники сообщили, что Apple также выбрала Индию в качестве своей площадки для этапа производства бюджетных iPhone, которые будут продаваться в 2025 году.
Кроме того, по данным агентства Блумберг, индийский конгломерат Tata Group планирует построить на юге Индии один из крупнейших в стране заводов по сборке iPhone.
За последние несколько лет Apple активизировала свою деятельность в Индии и стала крупнейшим экспортером мобильных телефонов из этой страны. Тайваньская компания Foxconn Technology Group, крупнейший контрактный производитель электроники и сборщик iPhone, начала выпуск iPhone 15 на заводе в индийском штате Тамилнад. В Индии производятся два варианта телефона - iPhone 15 и iPhone 15 Plus.