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В Приамурье журавль Снеговик "наказал" птицу-дубоноса за вторжение в вольер
В Приамурье журавль Снеговик "наказал" птицу-дубоноса за вторжение в вольер - РИА Новости, 07.12.2023
В Приамурье журавль Снеговик "наказал" птицу-дубоноса за вторжение в вольер
Журавль Снеговик, который вместе с подругой Нико обитает в Муравьевском парке в Приамурье, прогнал из вольера птицу-дубоноса, пытавшегося воровать их еду,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:02
2023-12-07T10:02
2023-12-07T10:40
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек — РИА Новости. Журавль Снеговик, который вместе с подругой Нико обитает в Муравьевском парке в Приамурье, прогнал из вольера птицу-дубоноса, пытавшегося воровать их еду, сообщило учреждение в Telegram-канале.Как рассказали сотрудники парка, в закрытый вольер к журавлям пробрался дубонос и, вероятно, хотел полакомиться чужими "вкусняшками". Снеговику это не понравилось."Снеговик попытался прогнать или поймать дубоноса. В итоге ему удалось схватить непрошенного гостя и даже наказать за попытку воровства. Снеговик выдернул у него несколько перышек и укусил за лапку", — подчеркнули в парке.Ученым пришлось вмешиваться и спасать дубоноса от Снеговика. Вскоре потрепанный гость улетел, а Снеговик ходил довольный и гордый перед подругой Нико, говорится в публикации.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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амурская область, общество
Хорошие новости, Амурская область, Общество
В Приамурье журавль Снеговик "наказал" птицу-дубоноса за вторжение в вольер
Журавль Снеговик в Муравьёвском парке прогнал птицу-дубоноса, таскавшего его еду
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек — РИА Новости.
Журавль Снеговик, который вместе с подругой Нико обитает в Муравьевском парке в Приамурье, прогнал из вольера птицу-дубоноса, пытавшегося воровать их еду, сообщило учреждение в Telegram-канале
.
Как рассказали сотрудники парка, в закрытый вольер к журавлям пробрался дубонос и, вероятно, хотел полакомиться чужими "вкусняшками". Снеговику это не понравилось.
"Снеговик попытался прогнать или поймать дубоноса. В итоге ему удалось схватить непрошенного гостя и даже наказать за попытку воровства. Снеговик выдернул у него несколько перышек и укусил за лапку", — подчеркнули в парке.
Ученым пришлось вмешиваться и спасать дубоноса от Снеговика. Вскоре потрепанный гость улетел, а Снеговик ходил довольный и гордый перед подругой Нико, говорится в публикации.
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