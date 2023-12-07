Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье журавль Снеговик "наказал" птицу-дубоноса за вторжение в вольер - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:02 07.12.2023 (обновлено: 10:40 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/zhuravl-1914273414.html
В Приамурье журавль Снеговик "наказал" птицу-дубоноса за вторжение в вольер
В Приамурье журавль Снеговик "наказал" птицу-дубоноса за вторжение в вольер - РИА Новости, 07.12.2023
В Приамурье журавль Снеговик "наказал" птицу-дубоноса за вторжение в вольер
Журавль Снеговик, который вместе с подругой Нико обитает в Муравьевском парке в Приамурье, прогнал из вольера птицу-дубоноса, пытавшегося воровать их еду,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:02
2023-12-07T10:40
хорошие новости
амурская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914273514_0:220:1857:1264_1920x0_80_0_0_c6388b03b20eab95e505439ee7c889ba.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек — РИА Новости. Журавль Снеговик, который вместе с подругой Нико обитает в Муравьевском парке в Приамурье, прогнал из вольера птицу-дубоноса, пытавшегося воровать их еду, сообщило учреждение в Telegram-канале.Как рассказали сотрудники парка, в закрытый вольер к журавлям пробрался дубонос и, вероятно, хотел полакомиться чужими "вкусняшками". Снеговику это не понравилось."Снеговик попытался прогнать или поймать дубоноса. В итоге ему удалось схватить непрошенного гостя и даже наказать за попытку воровства. Снеговик выдернул у него несколько перышек и укусил за лапку", — подчеркнули в парке.Ученым пришлось вмешиваться и спасать дубоноса от Снеговика. Вскоре потрепанный гость улетел, а Снеговик ходил довольный и гордый перед подругой Нико, говорится в публикации.
https://ria.ru/20231116/zhuravli-1909765464.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914273514_0:0:1685:1264_1920x0_80_0_0_1edcdc8e6b87c6e8642f3590b2d054ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, общество
Хорошие новости, Амурская область, Общество
В Приамурье журавль Снеговик "наказал" птицу-дубоноса за вторжение в вольер

Журавль Снеговик в Муравьёвском парке прогнал птицу-дубоноса, таскавшего его еду

© Муравьевский парк/TelegramВольер с японскими журавлями в Муравьевском парке в Амурской области
Вольер с японскими журавлями в Муравьевском парке в Амурской области
© Муравьевский парк/Telegram
Вольер с японскими журавлями в Муравьевском парке в Амурской области
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек — РИА Новости. Журавль Снеговик, который вместе с подругой Нико обитает в Муравьевском парке в Приамурье, прогнал из вольера птицу-дубоноса, пытавшегося воровать их еду, сообщило учреждение в Telegram-канале.
Как рассказали сотрудники парка, в закрытый вольер к журавлям пробрался дубонос и, вероятно, хотел полакомиться чужими "вкусняшками". Снеговику это не понравилось.
© Фото : Муравьевский парк/TelegramДубонос, залетевший в вольер к японским журавлям в Муравьевском парке в Амурской области
Дубонос, залетевший в вольер к японским журавлям в Муравьевском парке в Амурской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : Муравьевский парк/Telegram
Дубонос, залетевший в вольер к японским журавлям в Муравьевском парке в Амурской области
"Снеговик попытался прогнать или поймать дубоноса. В итоге ему удалось схватить непрошенного гостя и даже наказать за попытку воровства. Снеговик выдернул у него несколько перышек и укусил за лапку", — подчеркнули в парке.
Ученым пришлось вмешиваться и спасать дубоноса от Снеговика. Вскоре потрепанный гость улетел, а Снеговик ходил довольный и гордый перед подругой Нико, говорится в публикации.
Журавль в китайском заповеднике Ляохэкоу
Семья японских журавлей из Приамурья будет зимовать в китайском заповеднике
16 ноября, 10:29
 
Хорошие новостиАмурская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала