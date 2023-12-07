https://ria.ru/20231207/zhuravl-1914273414.html

В Приамурье журавль Снеговик "наказал" птицу-дубоноса за вторжение в вольер

В Приамурье журавль Снеговик "наказал" птицу-дубоноса за вторжение в вольер - РИА Новости, 07.12.2023

В Приамурье журавль Снеговик "наказал" птицу-дубоноса за вторжение в вольер

Журавль Снеговик, который вместе с подругой Нико обитает в Муравьевском парке в Приамурье, прогнал из вольера птицу-дубоноса, пытавшегося воровать их еду,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:02

2023-12-07T10:02

2023-12-07T10:40

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек — РИА Новости. Журавль Снеговик, который вместе с подругой Нико обитает в Муравьевском парке в Приамурье, прогнал из вольера птицу-дубоноса, пытавшегося воровать их еду, сообщило учреждение в Telegram-канале.Как рассказали сотрудники парка, в закрытый вольер к журавлям пробрался дубонос и, вероятно, хотел полакомиться чужими "вкусняшками". Снеговику это не понравилось."Снеговик попытался прогнать или поймать дубоноса. В итоге ему удалось схватить непрошенного гостя и даже наказать за попытку воровства. Снеговик выдернул у него несколько перышек и укусил за лапку", — подчеркнули в парке.Ученым пришлось вмешиваться и спасать дубоноса от Снеговика. Вскоре потрепанный гость улетел, а Снеговик ходил довольный и гордый перед подругой Нико, говорится в публикации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, общество