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Сейсмологи уточнили данные о сильном землетрясении в Баку - РИА Новости, 07.12.2023
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08:09 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/zemletryasenie-1914261096.html
Сейсмологи уточнили данные о сильном землетрясении в Баку
Сейсмологи уточнили данные о сильном землетрясении в Баку - РИА Новости, 07.12.2023
Сейсмологи уточнили данные о сильном землетрясении в Баку
Магнитуда ощущавшегося в Баку землетрясения составила 5,6, следует из данных на официальном сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T08:09
2023-12-07T08:09
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БАКУ, 7 дек - РИА Новости. Магнитуда ощущавшегося в Баку землетрясения составила 5,6, следует из данных на официальном сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.Ранее Европейский сейсмоцентр сообщал о землетрясении с эпицентром в Каспийском море и магнитудой 5,7. Как передавал корреспондент РИА Новости, подземные толчки ощущались в Баку. "В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг подземных толчков располагался на глубине 64 км", - говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, баку, азербайджан
В мире, Баку, Азербайджан
Сейсмологи уточнили данные о сильном землетрясении в Баку

Магнитуда землетрясения в Баку составила 5,6, очаг располагался на глубине 64 км

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Баку
Вид на Баку - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БАКУ, 7 дек - РИА Новости. Магнитуда ощущавшегося в Баку землетрясения составила 5,6, следует из данных на официальном сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.
Ранее Европейский сейсмоцентр сообщал о землетрясении с эпицентром в Каспийском море и магнитудой 5,7. Как передавал корреспондент РИА Новости, подземные толчки ощущались в Баку.
"В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг подземных толчков располагался на глубине 64 км", - говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы.
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