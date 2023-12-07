https://ria.ru/20231207/zemletryasenie-1914261096.html

Сейсмологи уточнили данные о сильном землетрясении в Баку

Сейсмологи уточнили данные о сильном землетрясении в Баку - РИА Новости, 07.12.2023

Сейсмологи уточнили данные о сильном землетрясении в Баку

Магнитуда ощущавшегося в Баку землетрясения составила 5,6, следует из данных на официальном сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T08:09

2023-12-07T08:09

2023-12-07T08:09

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БАКУ, 7 дек - РИА Новости. Магнитуда ощущавшегося в Баку землетрясения составила 5,6, следует из данных на официальном сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.Ранее Европейский сейсмоцентр сообщал о землетрясении с эпицентром в Каспийском море и магнитудой 5,7. Как передавал корреспондент РИА Новости, подземные толчки ощущались в Баку. "В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг подземных толчков располагался на глубине 64 км", - говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, баку, азербайджан