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В Баку произошло землетрясение - РИА Новости, 07.12.2023
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07:30 07.12.2023 (обновлено: 08:25 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/zemletryasenie-1914258981.html
В Баку произошло землетрясение
В Баку произошло землетрясение - РИА Новости, 07.12.2023
В Баку произошло землетрясение
В Баку произошло сильное землетрясение, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T07:30
2023-12-07T08:25
баку
каспийское море
в мире
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БАКУ, 7 дек — РИА Новости. В Баку произошло сильное землетрясение, сообщил корреспондент РИА Новости."Землетрясение магнитудой 5,6. Очаг подземных толчков располагался на глубине 64 километра", — отметили в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана.По данным Европейского сейсмоцентра, эпицентр находился в Каспийском море.Землетрясение произошло в 08:20 (07:20 мск).Толчки, как передает корреспондент, ощущались на протяжении нескольких минут.Информации о пострадавших и разрушениях нет.
https://ria.ru/20231204/zemletryasenie-1913649436.html
баку
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баку, каспийское море, в мире
Баку, Каспийское море, В мире
В Баку произошло землетрясение

В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,7

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 7 дек — РИА Новости. В Баку произошло сильное землетрясение, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Землетрясение магнитудой 5,6. Очаг подземных толчков располагался на глубине 64 километра", — отметили в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана.
По данным Европейского сейсмоцентра, эпицентр находился в Каспийском море.
Землетрясение произошло в 08:20 (07:20 мск).Толчки, как передает корреспондент, ощущались на протяжении нескольких минут.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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