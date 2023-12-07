https://ria.ru/20231207/zemletryasenie-1914258981.html

В Баку произошло землетрясение

В Баку произошло землетрясение - РИА Новости, 07.12.2023

В Баку произошло землетрясение

В Баку произошло сильное землетрясение, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T07:30

2023-12-07T07:30

2023-12-07T08:25

баку

каспийское море

в мире

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БАКУ, 7 дек — РИА Новости. В Баку произошло сильное землетрясение, сообщил корреспондент РИА Новости."Землетрясение магнитудой 5,6. Очаг подземных толчков располагался на глубине 64 километра", — отметили в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана.По данным Европейского сейсмоцентра, эпицентр находился в Каспийском море.Землетрясение произошло в 08:20 (07:20 мск).Толчки, как передает корреспондент, ощущались на протяжении нескольких минут.Информации о пострадавших и разрушениях нет.

https://ria.ru/20231204/zemletryasenie-1913649436.html

баку

каспийское море

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2023

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баку, каспийское море, в мире