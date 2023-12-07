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Рост реальных зарплат в России составил семь процентов, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
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15:07 07.12.2023 (обновлено: 15:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/zarplaty-1914379101.html
Рост реальных зарплат в России составил семь процентов, заявил Путин
Рост реальных зарплат в России составил семь процентов, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Рост реальных зарплат в России составил семь процентов, заявил Путин
Заработная плата в РФ на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы - на 4,4%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:07
2023-12-07T15:59
россия
экономика
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заработная плата в РФ на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы - на 4,4%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Это тоже очень важный показатель - рост доходов. Реальные заработные платы на 7% выросли к данному моменту, реальные располагаемые доходы населения - на 4,4%", - сказал Путин.Президент отметил, что это важный фактор не просто с позиций социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Рост реальных зарплат в России составил семь процентов, заявил Путин

Путин: рост зарплат россиян составил 7%, реальные доходы выросли на 4,4%

© iStock.com / sUs_angelДевушка держит кошелек с деньгами
Девушка держит кошелек с деньгами - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© iStock.com / sUs_angel
Девушка держит кошелек с деньгами . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заработная плата в РФ на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы - на 4,4%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"Это тоже очень важный показатель - рост доходов. Реальные заработные платы на 7% выросли к данному моменту, реальные располагаемые доходы населения - на 4,4%", - сказал Путин.
Президент отметил, что это важный фактор не просто с позиций социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества.
Мужчина достает банкноты из кошелька - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Названы регионы — лидеры по способности населения накопить миллион рублей
27 ноября, 00:16
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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