https://ria.ru/20231207/zarplaty-1914379101.html
Рост реальных зарплат в России составил семь процентов, заявил Путин
Рост реальных зарплат в России составил семь процентов, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Рост реальных зарплат в России составил семь процентов, заявил Путин
Заработная плата в РФ на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы - на 4,4%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:07
2023-12-07T15:07
2023-12-07T15:59
россия
экономика
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заработная плата в РФ на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы - на 4,4%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Это тоже очень важный показатель - рост доходов. Реальные заработные платы на 7% выросли к данному моменту, реальные располагаемые доходы населения - на 4,4%", - сказал Путин.Президент отметил, что это важный фактор не просто с позиций социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества.
https://ria.ru/20231127/reyting-1911998660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Рост реальных зарплат в России составил семь процентов, заявил Путин
Путин: рост зарплат россиян составил 7%, реальные доходы выросли на 4,4%
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заработная плата в РФ на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы - на 4,4%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"Это тоже очень важный показатель - рост доходов. Реальные заработные платы на 7% выросли к данному моменту, реальные располагаемые доходы населения - на 4,4%", - сказал Путин.
Президент отметил, что это важный фактор не просто с позиций социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества.
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