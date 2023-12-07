https://ria.ru/20231207/zarplaty-1914379101.html

Рост реальных зарплат в России составил семь процентов, заявил Путин

Рост реальных зарплат в России составил семь процентов, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023

Рост реальных зарплат в России составил семь процентов, заявил Путин

Заработная плата в РФ на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы - на 4,4%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:07

2023-12-07T15:07

2023-12-07T15:59

россия

экономика

владимир путин

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заработная плата в РФ на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы - на 4,4%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Это тоже очень важный показатель - рост доходов. Реальные заработные платы на 7% выросли к данному моменту, реальные располагаемые доходы населения - на 4,4%", - сказал Путин.Президент отметил, что это важный фактор не просто с позиций социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества.

https://ria.ru/20231127/reyting-1911998660.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, владимир путин