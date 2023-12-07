https://ria.ru/20231207/zapad-1914406589.html
Ненадежность иностранных партнеров оказалась очевидной, заявил Путин
Ненадежность иностранных партнеров оказалась очевидной, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Ненадежность иностранных партнеров оказалась очевидной, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ненадежность западных партнеров стала очевидной, они украли деньги у физических лиц, так они разрушают свою... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:11
2023-12-07T16:11
2023-12-07T16:11
экономика
россия
владимир путин
втб
россия зовет!
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ненадежность западных партнеров стала очевидной, они украли деньги у физических лиц, так они разрушают свою собственную экономику. "Ненадежность оказалась настолько очевидной, и действия западных партнеров настолько - не знаю даже, как это назвать - нецивилизованными: просто у людей деньги украли, у физических лиц...", - отметил президент в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Президент подчеркнул, что так они разрушают свою собственную экономику.
https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, втб, россия зовет!
Экономика, Россия, Владимир Путин, ВТБ, Россия зовет!
Ненадежность иностранных партнеров оказалась очевидной, заявил Путин
Путин: западные партнеры просто украли деньги у физических лиц