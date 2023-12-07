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Совфед одобрил закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет - РИА Новости, 07.12.2023
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16:06 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/zakon-1914401817.html
Совфед одобрил закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет
Совфед одобрил закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет - РИА Новости, 07.12.2023
Совфед одобрил закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, имеющих... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:06
2023-12-07T16:06
общество
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет, а не трех. Согласно существующим нормам, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденными беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести. Новой редакцией закона устанавливается, что УДО может быть применено в отношении женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырех лет. Предлагаемые изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми.
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет

СФ одобрил закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОсужденная в спальном помещении женской исправительной колонии
Осужденная в спальном помещении женской исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Осужденная в спальном помещении женской исправительной колонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет, а не трех.
Согласно существующим нормам, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденными беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.
Новой редакцией закона устанавливается, что УДО может быть применено в отношении женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырех лет.
Предлагаемые изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми.
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