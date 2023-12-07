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Сотрудники Washington Post выйдут на крупнейшую за 50 лет забастовку - РИА Новости, 07.12.2023
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12:05 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/wp-1914312385.html
Сотрудники Washington Post выйдут на крупнейшую за 50 лет забастовку
Сотрудники Washington Post выйдут на крупнейшую за 50 лет забастовку - РИА Новости, 07.12.2023
Сотрудники Washington Post выйдут на крупнейшую за 50 лет забастовку
Более 750 сотрудников крупнейшего американского издания Washington Post в четверг примут участие в крупнейшем протесте медиакомпании почти за 50 лет. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:05
2023-12-07T12:05
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 750 сотрудников крупнейшего американского издания Washington Post в четверг примут участие в крупнейшем протесте медиакомпании почти за 50 лет. "Более 750 сотрудников Washington Post заявили, что уйдут с работы рано утром в четверг, отказавшись выполнять обязанности в течение 24 часов, что стало крупнейшим протестом сотрудников компании за почти полвека", - пишет газета. Как сообщается, сотрудники издание запланировали однодневный пикет и митинг перед офисами Washington Post в центре Вашингтона. Они также попросили читателей издания в знак солидарности отказаться на день от прочтения газеты и от посещения ее сайта. Вместо них многие функции будут выполнять редакторы и менеджеры - от написания статей до работы на печатных станках. Члены профсоюза заявили, что принимают участие в протесте из-за тупиковой ситуации в переговорах с медиакомпанией, которая оставила работников без контракта на 18 месяцев. Они также против поступившего от руководства ряду сотрудникам предложения уволиться по собственному желанию с компенсацией. При этом отмечается, что сотрудников заставляют это сделать под угрозой сокращений. Руководители медиакомпании отрицают утверждение профсоюза о том, что она вела переговоры "недобросовестно", и заявляют, что все еще надеются заключить контракт к концу месяца. "Это заявление сотен сотрудников Washington Post, в котором говорится, что, если медиакомпания хочет работать с нами честно, она должна уважать своих сотрудников ... Я знаю, что они все равно попытаются выпустить газету. Но без нас они не смогут выпустить хорошую газету", - сказала репортер по климату Сара Каплан, слова которой приводит газета. "Мы уважаем права наших коллег ... участвовать в этой запланированной однодневной забастовке ... Мы позаботимся о том, чтобы наших читателей и клиентов это не затронуло настолько, насколько это возможно", - заявил представитель Washington Post, слова которого приводит издание. Медиакомпания выразила уверенность, что сможет печатать и доставлять газеты в обычном режиме в четверг и пятницу, сохраняя при этом работоспособность и активность своего веб-сайта. В декабре 2022 года на однодневную забастовку вышли журналисты другого крупного американского издания New York Times. Она стала первой подобной забастовкой сотрудников газеты за более чем 40 лет.
https://ria.ru/20231129/protest-1912522394.html
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в мире, сша, the washington post
В мире, США, The Washington Post
Сотрудники Washington Post выйдут на крупнейшую за 50 лет забастовку

Более 750 сотрудников Washington Post выйдут на крупнейшую за 50 лет забастовку

© AP Photo / Mary AltafferСотрудники охраны в США
Сотрудники охраны в США - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Сотрудники охраны в США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 750 сотрудников крупнейшего американского издания Washington Post в четверг примут участие в крупнейшем протесте медиакомпании почти за 50 лет.
«
"Более 750 сотрудников Washington Post заявили, что уйдут с работы рано утром в четверг, отказавшись выполнять обязанности в течение 24 часов, что стало крупнейшим протестом сотрудников компании за почти полвека", - пишет газета.
Как сообщается, сотрудники издание запланировали однодневный пикет и митинг перед офисами Washington Post в центре Вашингтона. Они также попросили читателей издания в знак солидарности отказаться на день от прочтения газеты и от посещения ее сайта. Вместо них многие функции будут выполнять редакторы и менеджеры - от написания статей до работы на печатных станках.
Члены профсоюза заявили, что принимают участие в протесте из-за тупиковой ситуации в переговорах с медиакомпанией, которая оставила работников без контракта на 18 месяцев. Они также против поступившего от руководства ряду сотрудникам предложения уволиться по собственному желанию с компенсацией. При этом отмечается, что сотрудников заставляют это сделать под угрозой сокращений. Руководители медиакомпании отрицают утверждение профсоюза о том, что она вела переговоры "недобросовестно", и заявляют, что все еще надеются заключить контракт к концу месяца.
"Это заявление сотен сотрудников Washington Post, в котором говорится, что, если медиакомпания хочет работать с нами честно, она должна уважать своих сотрудников ... Я знаю, что они все равно попытаются выпустить газету. Но без нас они не смогут выпустить хорошую газету", - сказала репортер по климату Сара Каплан, слова которой приводит газета.
"Мы уважаем права наших коллег ... участвовать в этой запланированной однодневной забастовке ... Мы позаботимся о том, чтобы наших читателей и клиентов это не затронуло настолько, насколько это возможно", - заявил представитель Washington Post, слова которого приводит издание.
Медиакомпания выразила уверенность, что сможет печатать и доставлять газеты в обычном режиме в четверг и пятницу, сохраняя при этом работоспособность и активность своего веб-сайта.
В декабре 2022 года на однодневную забастовку вышли журналисты другого крупного американского издания New York Times. Она стала первой подобной забастовкой сотрудников газеты за более чем 40 лет.
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