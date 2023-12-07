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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне - РИА Новости, 07.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T19:53

2023-12-07T19:53

2023-12-07T19:53

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херсонская область

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

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херсон

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