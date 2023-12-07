Рейтинг@Mail.ru
Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" на выставке "Россия" - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:55 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/vystavka-1914436734.html
Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" на выставке "Россия"
Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" на выставке "Россия" - РИА Новости, 07.12.2023
Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" на выставке "Россия"
Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" и пообещала исполнить мечты детей - побывать РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:55
2023-12-07T16:55
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
краснодарский край
оренбург
вероника скворцова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914433171_0:346:3025:2047_1920x0_80_0_0_91ab649fc188f1977ed6dd7aad23985e.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" и пообещала исполнить мечты детей - побывать в лаборатории и на киностудии. На выставке "Россия" на ВДНХ в зоне "Универмаг" установлена Елка желаний. Скворцова сняла с елки несколько игрушек с желаниями детей. Девятилетний мальчик Юрий из Краснодарского края мечтает побывать в медицинской лаборатории, а одиннадцатилетний Николай из Оренбурга - на киностудии. "Обязательно исполним все мечты. Под Новый год все, что не пожелается, все должно исполниться", - сказала Скворцова.
https://ria.ru/20231207/rossiya-1914323649.html
россия
краснодарский край
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914433171_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a06dfaca0621501fad4a6f8d32f24b40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", россия, краснодарский край, оренбург, вероника скворцова
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Краснодарский край, Оренбург, Вероника Скворцова
Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" на выставке "Россия"

Скворцова приняла участие в "Елке желаний" и пообещала исполнить мечты детей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУкрашения и открытки на "Елке желаний" на выставке "Россия" на ВДНХ
Украшения и открытки на Елке желаний на выставке Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Украшения и открытки на "Елке желаний" на выставке "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" и пообещала исполнить мечты детей - побывать в лаборатории и на киностудии.
На выставке "Россия" на ВДНХ в зоне "Универмаг" установлена Елка желаний. Скворцова сняла с елки несколько игрушек с желаниями детей. Девятилетний мальчик Юрий из Краснодарского края мечтает побывать в медицинской лаборатории, а одиннадцатилетний Николай из Оренбурга - на киностудии.
"Обязательно исполним все мечты. Под Новый год все, что не пожелается, все должно исполниться", - сказала Скворцова.
Презентация Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия
Интерактивные стенды и концерты: чем привлекает гостей выставка "Россия"
Вчера, 13:58
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияКраснодарский крайОренбургВероника Скворцова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала