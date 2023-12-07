https://ria.ru/20231207/vystavka-1914436734.html

Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" на выставке "Россия"

Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" на выставке "Россия" - РИА Новости, 07.12.2023

Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" на выставке "Россия"

Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" и пообещала исполнить мечты детей - побывать РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:55

2023-12-07T16:55

2023-12-07T16:55

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

краснодарский край

оренбург

вероника скворцова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914433171_0:346:3025:2047_1920x0_80_0_0_91ab649fc188f1977ed6dd7aad23985e.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" и пообещала исполнить мечты детей - побывать в лаборатории и на киностудии. На выставке "Россия" на ВДНХ в зоне "Универмаг" установлена Елка желаний. Скворцова сняла с елки несколько игрушек с желаниями детей. Девятилетний мальчик Юрий из Краснодарского края мечтает побывать в медицинской лаборатории, а одиннадцатилетний Николай из Оренбурга - на киностудии. "Обязательно исполним все мечты. Под Новый год все, что не пожелается, все должно исполниться", - сказала Скворцова.

https://ria.ru/20231207/rossiya-1914323649.html

россия

краснодарский край

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", россия, краснодарский край, оренбург, вероника скворцова