https://ria.ru/20231207/vystavka-1914436734.html
Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" на выставке "Россия"
Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" на выставке "Россия" - РИА Новости, 07.12.2023
Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" на выставке "Россия"
Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" и пообещала исполнить мечты детей - побывать РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:55
2023-12-07T16:55
2023-12-07T16:55
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" и пообещала исполнить мечты детей - побывать в лаборатории и на киностудии. На выставке "Россия" на ВДНХ в зоне "Универмаг" установлена Елка желаний. Скворцова сняла с елки несколько игрушек с желаниями детей. Девятилетний мальчик Юрий из Краснодарского края мечтает побывать в медицинской лаборатории, а одиннадцатилетний Николай из Оренбурга - на киностудии. "Обязательно исполним все мечты. Под Новый год все, что не пожелается, все должно исполниться", - сказала Скворцова.
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выставка-форум "россия", россия, краснодарский край, оренбург, вероника скворцова
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Краснодарский край, Оренбург, Вероника Скворцова
Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" на выставке "Россия"
Скворцова приняла участие в "Елке желаний" и пообещала исполнить мечты детей
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова приняла участие в акции "Елка желаний" и пообещала исполнить мечты детей - побывать в лаборатории и на киностудии.
На выставке "Россия" на ВДНХ в зоне "Универмаг" установлена Елка желаний. Скворцова сняла с елки несколько игрушек с желаниями детей. Девятилетний мальчик Юрий из Краснодарского края мечтает побывать в медицинской лаборатории, а одиннадцатилетний Николай из Оренбурга - на киностудии.
"Обязательно исполним все мечты. Под Новый год все, что не пожелается, все должно исполниться", - сказала Скворцова.
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