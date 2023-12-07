https://ria.ru/20231207/vystavka-1914371253.html

Выставка "Путешествие в Рождество" открылась в Иванове

Выставка "Путешествие в Рождество" открылась в Иванове - РИА Новости, 07.12.2023

Выставка "Путешествие в Рождество" открылась в Иванове

В преддверии традиционного масштабного фестиваля "Русское Рождество", который ежегодно проходит в малом городе Шуя Ивановской области, в творческом пространстве РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:45

2023-12-07T14:45

2023-12-07T14:45

ивановская область

выставки

рождество христово

ивановская область

шуя

иваново

фестивали

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В преддверии традиционного масштабного фестиваля "Русское Рождество", который ежегодно проходит в малом городе Шуя Ивановской области, в творческом пространстве железнодорожного вокзала в Иванове открылась выставка "Путешествие в Рождество", сообщает пресс-служба регионального правительства. Экспозиция посвящена традициям празднования Рождества Христова в дореволюционной России XIX века. "Мы традиционно каждый год открываем выставку, посвященную традициям празднования Рождества Христова. В этом году решили сделать это пораньше, всех приглашаем на железнодорожный вокзал Иванова", - сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, его цитирует пресс-служба.На выставке "Путешествие в Рождество" можно увидеть несколько тематических зон: елочный базар, магазин подарков, детская комната, дамский будуар с бальными нарядами, домашний театр. В витрине магазина подарков представлены варианты подарков, которые дарили в дореволюционной России на светлый праздник. Инсталляция "Зимние забавы" рассказывает о традиционных зимних развлечениях, например, катании на лыжах или санках. В зоне дамского будуара можно увидеть реконструированное старинное праздничное платье, а также почувствовать себя дамой XIX века, сфотографировавшись в перчатках и с веером. Еще одна тематическая зона рассказывает о традициях домашних театров. А с 23 декабря ежедневно здесь будут проходить кукольные спектакли. Впервые на выставке можно прокатиться на настоящей карусели, побывать в детской комнате и поиграть во все игрушки, которые там находятся. А с 23 декабря по 8 января на выставке будет работать традиционная Рождественская почта: все желающие смогут поздравить друзей и близких со светлым праздником, отправив рождественскую открытку в любую точку России. Выставка продлится до 21 января 2024 года. Вход свободный. В начале января 2024 года в духовном центре Ивановской области — городе Шуя в пятый раз пройдет масштабный фестиваль, посвященный православному празднику Рождества Христова. Его главная цель — возродить православные традиции встречи главного зимнего праздника и приобщить к ним жителей и гостей области. Как и в прошлом году, организаторы запланировали большую благотворительную программу для семей военнослужащих – участников СВО. Ежегодно в дни проведения фестиваля "Русское Рождество" Шую посещают до 200 тысяч гостей, праздник известен далеко за пределами региона и стал важным фактором развития малого города. Фестиваль "Русское Рождество" организован при поддержке губернатора и правительства Ивановской области.

https://ria.ru/20231207/osveschenie-1914311227.html

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выставки, рождество христово, ивановская область, шуя, иваново, фестивали