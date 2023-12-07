https://ria.ru/20231207/vyplaty-1914263121.html
Собственники квартир обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты
Собственники квартир обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты - РИА Новости, 07.12.2023
Собственники квартир обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты
Все собственники квартир частично обрушившегося в ноябре дома в Астрахани получат выплаты за утраченное жилье, сообщил губернатор Астраханской области Игорь... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T08:47
2023-12-07T08:47
2023-12-07T08:47
происшествия
игорь бабушкин
астраханская область
обрушение дома в астрахани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910011487_0:231:2820:1817_1920x0_80_0_0_43eb128d5ec3de2014afb0803fe6b8f8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Все собственники квартир частично обрушившегося в ноябре дома в Астрахани получат выплаты за утраченное жилье, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале. Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества. Комиссия приняла решение о сносе дома. "Продолжаем оказывать помощь пострадавшим при обрушении дома на Вокзальной площади. Мной принято решение о предоставлении выплат всем без исключения собственникам утраченных квартир в размере их рыночной стоимости для приобретения нового жилья", - написал губернатор. Помимо этого, по его данным, уже 178 человек получили материальную помощь.
https://ria.ru/20231129/obrushenie-1912737879.html
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910011487_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_22771d49f91a5b914c91d1c2219c3dfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игорь бабушкин, астраханская область, обрушение дома в астрахани
Происшествия, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Обрушение дома в Астрахани
Собственники квартир обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты
Бабушкин: собственники квартир обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты