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Собственники квартир обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты - РИА Новости, 07.12.2023
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08:47 07.12.2023
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Собственники квартир обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты
Собственники квартир обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты - РИА Новости, 07.12.2023
Собственники квартир обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты
Все собственники квартир частично обрушившегося в ноябре дома в Астрахани получат выплаты за утраченное жилье, сообщил губернатор Астраханской области Игорь... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T08:47
2023-12-07T08:47
происшествия
игорь бабушкин
астраханская область
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Все собственники квартир частично обрушившегося в ноябре дома в Астрахани получат выплаты за утраченное жилье, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале. Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества. Комиссия приняла решение о сносе дома. "Продолжаем оказывать помощь пострадавшим при обрушении дома на Вокзальной площади. Мной принято решение о предоставлении выплат всем без исключения собственникам утраченных квартир в размере их рыночной стоимости для приобретения нового жилья", - написал губернатор. Помимо этого, по его данным, уже 178 человек получили материальную помощь.
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происшествия, игорь бабушкин, астраханская область, обрушение дома в астрахани
Происшествия, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Обрушение дома в Астрахани
Собственники квартир обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты

Бабушкин: собственники квартир обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты

© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили коммунальных служб на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани
Грузовые автомобили коммунальных служб на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
Грузовые автомобили коммунальных служб на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Все собственники квартир частично обрушившегося в ноябре дома в Астрахани получат выплаты за утраченное жилье, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале.
Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества. Комиссия приняла решение о сносе дома.
«
"Продолжаем оказывать помощь пострадавшим при обрушении дома на Вокзальной площади. Мной принято решение о предоставлении выплат всем без исключения собственникам утраченных квартир в размере их рыночной стоимости для приобретения нового жилья", - написал губернатор.
Помимо этого, по его данным, уже 178 человек получили материальную помощь.
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ПроисшествияИгорь БабушкинАстраханская областьОбрушение дома в Астрахани
 
 
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