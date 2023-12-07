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Собственники квартир обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты

Собственники квартир обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты - РИА Новости, 07.12.2023

Собственники квартир обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты

Все собственники квартир частично обрушившегося в ноябре дома в Астрахани получат выплаты за утраченное жилье, сообщил губернатор Астраханской области Игорь... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T08:47

2023-12-07T08:47

2023-12-07T08:47

происшествия

игорь бабушкин

астраханская область

обрушение дома в астрахани

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Все собственники квартир частично обрушившегося в ноябре дома в Астрахани получат выплаты за утраченное жилье, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале. Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества. Комиссия приняла решение о сносе дома. "Продолжаем оказывать помощь пострадавшим при обрушении дома на Вокзальной площади. Мной принято решение о предоставлении выплат всем без исключения собственникам утраченных квартир в размере их рыночной стоимости для приобретения нового жилья", - написал губернатор. Помимо этого, по его данным, уже 178 человек получили материальную помощь.

https://ria.ru/20231129/obrushenie-1912737879.html

астраханская область

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происшествия, игорь бабушкин, астраханская область, обрушение дома в астрахани