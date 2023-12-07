https://ria.ru/20231207/vybory-1914278694.html

Матвиенко прокомментировала решение Совфеда о дате выборов президента

Матвиенко прокомментировала решение Совфеда о дате выборов президента - РИА Новости, 07.12.2023

Матвиенко прокомментировала решение Совфеда о дате выборов президента

Совет Федерации, приняв постановление о дате проведения выборов президента РФ, дал старт предвыборной кампании в России, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:18

2023-12-07T10:18

2023-12-07T11:01

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Совет Федерации, приняв постановление о дате проведения выборов президента РФ, дал старт предвыборной кампании в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Сенаторы в четверг приняли постановление, в соответствии с которым выборы президента РФ пройдут 17 марта в 2024 года."По сути этим решением дается старт начала предвыборной кампании по выборам президента", - сказала Матвиенко.Она подчеркнула, что предстоящие выборы – это важнейшее политическое событие, которое во многом "будет определять будущий вектор развития России"."Предстоящие выборы – исторические, они определяют вектор нашего развития и путь в крутое время титанических изменений для всего человечества", - рассказала спикер Совфеда.Матвиенко добавила, что "от этих выборов зависит успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени".По словам сенатора, эти выборы представляют и международный интерес, поскольку Россия сегодня – один из главных архитекторов справедливого глобального будущего.Спикер отметила, что задача государства - оправдать доверие общества, не допустить никаких, даже малейших нарушений, провокаций, ошибок, халатности."Сейчас такая внутренняя легитимность, доверие людей к результатам голосования для нас важнее всего. Наш долг - такую легитимность гарантировать. Именно это имеет для нас значение, а не уже заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций, которые обязательно попытаются дискредитировать наши выборы, они нам уже давно неинтересны", - заявила Матвиенко.Политик также указала, что российская избирательная система "лишена характерных для ряда стран, самолично провозгласивших себя образцом демократии, суррогатных электоральных механизмов и основана на непосредственном прямом волеизъявлении российских избирателей".

https://ria.ru/20231130/vybory-1912888022.html

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политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, общество