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Матвиенко прокомментировала решение Совфеда о дате выборов президента - РИА Новости, 07.12.2023
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10:18 07.12.2023 (обновлено: 11:01 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/vybory-1914278694.html
Матвиенко прокомментировала решение Совфеда о дате выборов президента
Матвиенко прокомментировала решение Совфеда о дате выборов президента - РИА Новости, 07.12.2023
Матвиенко прокомментировала решение Совфеда о дате выборов президента
Совет Федерации, приняв постановление о дате проведения выборов президента РФ, дал старт предвыборной кампании в России, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:18
2023-12-07T11:01
политика
валентина матвиенко
совет федерации рф
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общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Совет Федерации, приняв постановление о дате проведения выборов президента РФ, дал старт предвыборной кампании в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Сенаторы в четверг приняли постановление, в соответствии с которым выборы президента РФ пройдут 17 марта в 2024 года."По сути этим решением дается старт начала предвыборной кампании по выборам президента", - сказала Матвиенко.Она подчеркнула, что предстоящие выборы – это важнейшее политическое событие, которое во многом "будет определять будущий вектор развития России"."Предстоящие выборы – исторические, они определяют вектор нашего развития и путь в крутое время титанических изменений для всего человечества", - рассказала спикер Совфеда.Матвиенко добавила, что "от этих выборов зависит успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени".По словам сенатора, эти выборы представляют и международный интерес, поскольку Россия сегодня – один из главных архитекторов справедливого глобального будущего.Спикер отметила, что задача государства - оправдать доверие общества, не допустить никаких, даже малейших нарушений, провокаций, ошибок, халатности."Сейчас такая внутренняя легитимность, доверие людей к результатам голосования для нас важнее всего. Наш долг - такую легитимность гарантировать. Именно это имеет для нас значение, а не уже заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций, которые обязательно попытаются дискредитировать наши выборы, они нам уже давно неинтересны", - заявила Матвиенко.Политик также указала, что российская избирательная система "лишена характерных для ряда стран, самолично провозгласивших себя образцом демократии, суррогатных электоральных механизмов и основана на непосредственном прямом волеизъявлении российских избирателей".
https://ria.ru/20231130/vybory-1912888022.html
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политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, общество
Политика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, Общество
Матвиенко прокомментировала решение Совфеда о дате выборов президента

Матвиенко: СФ дал старт избирательной кампании, приняв решение о дате выборов

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Совет Федерации, приняв постановление о дате проведения выборов президента РФ, дал старт предвыборной кампании в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Сенаторы в четверг приняли постановление, в соответствии с которым выборы президента РФ пройдут 17 марта в 2024 года.
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"По сути этим решением дается старт начала предвыборной кампании по выборам президента", - сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что предстоящие выборы – это важнейшее политическое событие, которое во многом "будет определять будущий вектор развития России".
"Предстоящие выборы – исторические, они определяют вектор нашего развития и путь в крутое время титанических изменений для всего человечества", - рассказала спикер Совфеда.
Матвиенко добавила, что "от этих выборов зависит успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени".
По словам сенатора, эти выборы представляют и международный интерес, поскольку Россия сегодня – один из главных архитекторов справедливого глобального будущего.
Спикер отметила, что задача государства - оправдать доверие общества, не допустить никаких, даже малейших нарушений, провокаций, ошибок, халатности.
"Сейчас такая внутренняя легитимность, доверие людей к результатам голосования для нас важнее всего. Наш долг - такую легитимность гарантировать. Именно это имеет для нас значение, а не уже заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций, которые обязательно попытаются дискредитировать наши выборы, они нам уже давно неинтересны", - заявила Матвиенко.
Политик также указала, что российская избирательная система "лишена характерных для ряда стран, самолично провозгласивших себя образцом демократии, суррогатных электоральных механизмов и основана на непосредственном прямом волеизъявлении российских избирателей".
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