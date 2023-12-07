https://ria.ru/20231207/vyalkin-1914426536.html

Вялкин: растет число молодых ученых, участвующих в выставках и конгрессах

Вялкин: растет число молодых ученых, участвующих в выставках и конгрессах - РИА Новости, 07.12.2023

Вялкин: растет число молодых ученых, участвующих в выставках и конгрессах

Число молодых ученых, которые участвуют в различных выставках и конгрессах, растет каждый год, заявил генеральный директор АО "Экспоцентр", председатель... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:35

2023-12-07T16:35

2023-12-07T16:35

москва

экспоцентр

торгово-промышленная палата рф

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Число молодых ученых, которые участвуют в различных выставках и конгрессах, растет каждый год, заявил генеральный директор АО "Экспоцентр", председатель комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Алексей Вялкин. III научно-образовательный медицинский форум "Медицина молодая-2023" проходит в четверг в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве в рамках традиционной Недели российского здравоохранения. Форум "Медицина молодая" – уникальная площадка, собравшая молодых ученых и специалистов, лидеров мнений и представителей органов власти в области медицины, для обсуждения и решения вопросов современного здравоохранения и формирования медицины будущего. В этом году мероприятие пройдет в третий раз. На форуме прозвучат самые передовые мнения о развитии медицины, будут продемонстрированы презентации о последних разработках, а также пройдут награждения молодых специалистов, работающих во благо страны. "Отраслевые выставки давно перестали быть просто местом для демонстрации последних достижений в различных областях. Они трансформировались в динамичные платформы, где переплетаются образование, инновации и деловое сотрудничество. С каждым годом увеличивается количество молодых ученых и начинающих предпринимателей, активно участвующих в выставочно-конгрессных мероприятиях. Во многом это объясняется поддержкой со стороны государства – увеличением финансирования молодежных проектов и стартапов, в том числе через гранты и специализированные программы", - сказал Вялкин. Он добавил, что проект "Медицина молодая", который проходит в рамках "Российской недели здравоохранения", яркий пример того, как молодые ученые и предприниматели становятся не просто участниками, но и полноправными партнерами в отраслевых мероприятиях. "Получив поддержку от Фонда президентских грантов, этот проект стал не только образовательной площадкой, но и мостом, соединяющим молодых ученых с ведущими игроками индустрии здравоохранения", - отметил Вялкин. В этом году в программе форума заявлен широкий биомедицинский модуль. Вместе с ведущими экспертами молодые ученые обсудят прорывные направления биоинженерии, регенеративной медицины, клеточной терапии. Эксперты фонда им. В. П. Филатова расскажут о технологиях на основе без клеточных компонентов, которые отличаются комбинированным эффектом для пациентов. Поддержка Фонда президентских грантов в рамках форума "Медицина молодая" позволила организовать в 2023 году для 20 лауреатов конкурса специальную научно-образовательную программу "Лидеры инновация" в Москве (2 – 8 декабря 2023 года). В рамках программы молодые ученые встретятся с ведущими федеральными экспертами, посетят крупные научные центры, где расскажут о своих идеях и познакомятся с лучшими российскими медицинскими разработками. Кроме того, "Медицина молодая" включена в план реализации "Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы". В конкурсе с этого года появилась новая номинация. Награда Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации будет вручаться лучшему проекту женщины-ученого. Номинация проводится при поддержке группы компаний "Брайт Вэй". Результаты конкурса для молодых ученых будут объявлены в завершении форума. В 2023 году на конкурс было представлено 386 проектных работ из 52 регионов России, а также из Беларуси, Туркменистана и Узбекистана.

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, фонд президентских грантов