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Глава ВТБ не ждет рекордной прибыли в 2024 году

Глава ВТБ не ждет рекордной прибыли в 2024 году - РИА Новости, 07.12.2023

Глава ВТБ не ждет рекордной прибыли в 2024 году

Прибыль ВТБ в следующем году будет скромнее, чем в 2023 году, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:27

2023-12-07T17:27

2023-12-07T17:27

экономика

андрей костин (банкир)

втб

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прибыль ВТБ в следующем году будет скромнее, чем в 2023 году, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!". "Следующий год будет немножко поскромнее", - сказал он в ответ на вопрос про ожидания по прибыли группы. В ноябре первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что прибыль группы по МСФО за весь 2023 год будет рекордной и превысит 430 миллиардов рублей. Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

экономика, андрей костин (банкир), втб