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Глава ВТБ не ждет рекордной прибыли в 2024 году - РИА Новости, 07.12.2023
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17:27 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/vtb-1914442105.html
Глава ВТБ не ждет рекордной прибыли в 2024 году
Глава ВТБ не ждет рекордной прибыли в 2024 году - РИА Новости, 07.12.2023
Глава ВТБ не ждет рекордной прибыли в 2024 году
Прибыль ВТБ в следующем году будет скромнее, чем в 2023 году, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:27
2023-12-07T17:27
экономика
андрей костин (банкир)
втб
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прибыль ВТБ в следующем году будет скромнее, чем в 2023 году, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!". "Следующий год будет немножко поскромнее", - сказал он в ответ на вопрос про ожидания по прибыли группы. В ноябре первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что прибыль группы по МСФО за весь 2023 год будет рекордной и превысит 430 миллиардов рублей. Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
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экономика, андрей костин (банкир), втб
Экономика, Андрей Костин (банкир), ВТБ
Глава ВТБ не ждет рекордной прибыли в 2024 году

Костин: прибыль ВТБ в 2024 году ожидается скромнее, чем в 2023-м

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прибыль ВТБ в следующем году будет скромнее, чем в 2023 году, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!".
"Следующий год будет немножко поскромнее", - сказал он в ответ на вопрос про ожидания по прибыли группы.
В ноябре первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что прибыль группы по МСФО за весь 2023 год будет рекордной и превысит 430 миллиардов рублей.
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
ВТБ назвал дату окончания интеграции с "Открытием"
Вчера, 11:04
 
ЭкономикаАндрей Костин (банкир)ВТБ
 
 
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