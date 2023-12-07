https://ria.ru/20231207/vtb-1914442105.html
Глава ВТБ не ждет рекордной прибыли в 2024 году
Глава ВТБ не ждет рекордной прибыли в 2024 году - РИА Новости, 07.12.2023
Глава ВТБ не ждет рекордной прибыли в 2024 году
Прибыль ВТБ в следующем году будет скромнее, чем в 2023 году, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:27
2023-12-07T17:27
2023-12-07T17:27
экономика
андрей костин (банкир)
втб
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прибыль ВТБ в следующем году будет скромнее, чем в 2023 году, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!". "Следующий год будет немножко поскромнее", - сказал он в ответ на вопрос про ожидания по прибыли группы. В ноябре первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что прибыль группы по МСФО за весь 2023 год будет рекордной и превысит 430 миллиардов рублей. Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей костин (банкир), втб
Экономика, Андрей Костин (банкир), ВТБ
Глава ВТБ не ждет рекордной прибыли в 2024 году
Костин: прибыль ВТБ в 2024 году ожидается скромнее, чем в 2023-м
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прибыль ВТБ в следующем году будет скромнее, чем в 2023 году, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!".
"Следующий год будет немножко поскромнее", - сказал он в ответ на вопрос про ожидания по прибыли группы.
В ноябре первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что прибыль группы по МСФО за весь 2023 год будет рекордной и превысит 430 миллиардов рублей.
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
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