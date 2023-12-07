https://ria.ru/20231207/vtb-1914399135.html

В ВТБ наблюдают взрывной рост рынка платежей через СБП в сегменте С2В

В ВТБ наблюдают взрывной рост рынка платежей через СБП в сегменте С2В - РИА Новости, 07.12.2023

В ВТБ наблюдают взрывной рост рынка платежей через СБП в сегменте С2В

Число клиентов ВТБ из сегмента "крупный бизнес", которые воспользовались приемом оплаты через СБП, в 2023 году увеличилось на 29%, а количество операций растет... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:01

2023-12-07T16:01

2023-12-07T16:01

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

втб

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Число клиентов ВТБ из сегмента "крупный бизнес", которые воспользовались приемом оплаты через СБП, в 2023 году увеличилось на 29%, а количество операций растет ежемесячно - с начала года к августу трафик увеличился в семь раз, сообщил в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!" руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев. "За последний год в сегменте С2B мы реализовали несколько проектов по подключению к СБП компаний федерального масштаба, таких как РЖД, "Почта России", крупнейших ритейлеров (Hoff, "М.Видео" и "Эльдорадо"), настраиваем гибкие сценарии оплаты в зависимости от потребностей клиента. Полагаем, что такой сценарий оплат займет 10–15% всего рынка платежей к 2025–2026 годам. Приход СБП в корпоративный сектор B2B-расчетов позволит развивать новые модели клиентского сервиса. Бизнес получит возможность производить зачисление зарплат, социальных выплат мгновенно и круглосуточно, в выходные и праздники, не дожидаясь банковских дней", - рассказал Боциев в интервью "Коммерсанту". Кроме того, в ходе интервью он затронул такие темы, как пилотирование цифрового рубля, внедрение новой системы дистанционного банковского обслуживания для крупных корпоративных клиентов, а также проведение трансграничных расчетов и интеграция продукта "Сервис-бюро СПФС", который дал возможность бизнесу использовать Систему передачи финансовых сообщений Банка России с упрощенным подключением для проведения расчетов с партнерами. XIV Ежегодный Инвестиционный форум !" проходит 7-8 декабря. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".

https://ria.ru/20231206/vtb-1914021315.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб, россия