https://ria.ru/20231207/vtb-1914399135.html
В ВТБ наблюдают взрывной рост рынка платежей через СБП в сегменте С2В
В ВТБ наблюдают взрывной рост рынка платежей через СБП в сегменте С2В - РИА Новости, 07.12.2023
В ВТБ наблюдают взрывной рост рынка платежей через СБП в сегменте С2В
Число клиентов ВТБ из сегмента "крупный бизнес", которые воспользовались приемом оплаты через СБП, в 2023 году увеличилось на 29%, а количество операций растет... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:01
2023-12-07T16:01
2023-12-07T16:01
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
втб
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Число клиентов ВТБ из сегмента "крупный бизнес", которые воспользовались приемом оплаты через СБП, в 2023 году увеличилось на 29%, а количество операций растет ежемесячно - с начала года к августу трафик увеличился в семь раз, сообщил в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!" руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев. "За последний год в сегменте С2B мы реализовали несколько проектов по подключению к СБП компаний федерального масштаба, таких как РЖД, "Почта России", крупнейших ритейлеров (Hoff, "М.Видео" и "Эльдорадо"), настраиваем гибкие сценарии оплаты в зависимости от потребностей клиента. Полагаем, что такой сценарий оплат займет 10–15% всего рынка платежей к 2025–2026 годам. Приход СБП в корпоративный сектор B2B-расчетов позволит развивать новые модели клиентского сервиса. Бизнес получит возможность производить зачисление зарплат, социальных выплат мгновенно и круглосуточно, в выходные и праздники, не дожидаясь банковских дней", - рассказал Боциев в интервью "Коммерсанту". Кроме того, в ходе интервью он затронул такие темы, как пилотирование цифрового рубля, внедрение новой системы дистанционного банковского обслуживания для крупных корпоративных клиентов, а также проведение трансграничных расчетов и интеграция продукта "Сервис-бюро СПФС", который дал возможность бизнесу использовать Систему передачи финансовых сообщений Банка России с упрощенным подключением для проведения расчетов с партнерами. XIV Ежегодный Инвестиционный форум !" проходит 7-8 декабря. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".
https://ria.ru/20231206/vtb-1914021315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, россия
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!", ВТБ, Россия
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Число клиентов ВТБ из сегмента "крупный бизнес", которые воспользовались приемом оплаты через СБП, в 2023 году увеличилось на 29%, а количество операций растет ежемесячно - с начала года к августу трафик увеличился в семь раз, сообщил в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!" руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев.
"За последний год в сегменте С2B мы реализовали несколько проектов по подключению к СБП компаний федерального масштаба, таких как РЖД
, "Почта России
", крупнейших ритейлеров (Hoff, "М.Видео
" и "Эльдорадо
"), настраиваем гибкие сценарии оплаты в зависимости от потребностей клиента. Полагаем, что такой сценарий оплат займет 10–15% всего рынка платежей к 2025–2026 годам. Приход СБП в корпоративный сектор B2B-расчетов позволит развивать новые модели клиентского сервиса. Бизнес получит возможность производить зачисление зарплат, социальных выплат мгновенно и круглосуточно, в выходные и праздники, не дожидаясь банковских дней", - рассказал Боциев в интервью "Коммерсанту".
ВТБ планирует расширять присутствие в Китае
Кроме того, в ходе интервью он затронул такие темы, как пилотирование цифрового рубля, внедрение новой системы дистанционного банковского обслуживания для крупных корпоративных клиентов, а также проведение трансграничных расчетов и интеграция продукта "Сервис-бюро СПФС", который дал возможность бизнесу использовать Систему передачи финансовых сообщений Банка России с упрощенным подключением для проведения расчетов с партнерами.
XIV Ежегодный Инвестиционный форум !" проходит 7-8 декабря. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".