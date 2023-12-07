https://ria.ru/20231207/vtb-1914294257.html
ВТБ назвал дату окончания интеграции с "Открытием"
ВТБ назвал дату окончания интеграции с "Открытием" - РИА Новости, 07.12.2023
ВТБ назвал дату окончания интеграции с "Открытием"
Постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ начнется в декабре текущего года, полностью этот процесс завершится к концу 2024 года, заявил... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:04
2023-12-07T11:04
2023-12-07T11:05
экономика
втб
открытие (банк)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ начнется в декабре текущего года, полностью этот процесс завершится к концу 2024 года, заявил журналистам зампредседателя правления банка Георгий Горшков в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"."Интеграцию "Открытия" ВТБ намерен завершить к концу 2024 года… В декабре текущего года начнется постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ. Полностью этот процесс завершится к концу 2024 года", - рассказал он.По его словам, в октябре банки начали миграцию с цессии кредитов наличными. Ожидается, что до конца этого года уже более половины кредитов наличными перейдет на обслуживание в ВТБ в удобном для заемщиков формате.С начала 2024 года клиентам "Открытия" станут доступны предложения ВТБ в части дебетовых, кредитных карт, ипотечных кредитов и ряда сберегательных продуктов, продолжил Горшков. Так, с января можно будет оформить рублевые вклады сроком более шести месяцев, а со второго квартала в "Открытии" начнут продавать всю линейку вкладов и накопительных счетов ВТБ."Начиная со второго квартала 2024 года, миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса", - добавил топ-менеджер.В декабре 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
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экономика, втб, открытие (банк)
Экономика, ВТБ, Открытие (банк)
ВТБ назвал дату окончания интеграции с "Открытием"
Горшков: ВТБ намерен к концу 2024 году завершить интеграцию "Открытия"
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ начнется в декабре текущего года, полностью этот процесс завершится к концу 2024 года, заявил журналистам зампредседателя правления банка Георгий Горшков в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
«
"Интеграцию "Открытия" ВТБ намерен завершить к концу 2024 года… В декабре текущего года начнется постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ. Полностью этот процесс завершится к концу 2024 года", - рассказал он.
По его словам, в октябре банки начали миграцию с цессии кредитов наличными. Ожидается, что до конца этого года уже более половины кредитов наличными перейдет на обслуживание в ВТБ в удобном для заемщиков формате.
С начала 2024 года клиентам "Открытия" станут доступны предложения ВТБ в части дебетовых, кредитных карт, ипотечных кредитов и ряда сберегательных продуктов, продолжил Горшков. Так, с января можно будет оформить рублевые вклады сроком более шести месяцев, а со второго квартала в "Открытии" начнут продавать всю линейку вкладов и накопительных счетов ВТБ.
"Начиная со второго квартала 2024 года, миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса", - добавил топ-менеджер.
В декабре 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
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