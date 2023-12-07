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Российский боец рассказал о стратегии ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 07.12.2023 (обновлено: 23:29 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/vsu-1914475268.html
Российский боец рассказал о стратегии ВСУ на Краснолиманском направлении
Российский боец рассказал о стратегии ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.12.2023
Российский боец рассказал о стратегии ВСУ на Краснолиманском направлении
Украинская армия стала чаще применять FPV-дроны на Краснолиманском направлении, рассказали РИА Новости военнослужащие Центрального военного округа (группировка... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:54
2023-12-07T23:29
специальная военная операция на украине
украина
киев
центральный военный округ
вооруженные силы украины
нато
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ЛУГАНСК, 7 дек — РИА Новости. Украинская армия стала чаще применять FPV-дроны на Краснолиманском направлении, рассказали РИА Новости военнослужащие Центрального военного округа (группировка войск "Центр"). &quot;Это обычный украинский одноразовый дрон. У наших парней духа вагон: сшибают их с обычного стрелкового оружия. Если, дай бог, бывает возможность, отправляем им &quot;подарки&quot; эти обратно&quot;, — рассказал один из бойцов.Он продемонстрировал один из нескольких найденных им беспилотников. Кумулятивная граната, закрепленная на нем, предназначалась для поражения российской бронетехники, но при падении аппарата на землю отлетела на обочину дороги. По словам военного, если удается перебить провода, ведущие к электродетонатору заряда FPV-дрона, это может спасти жизни военнослужащим. В этом помогает не только стрелковое оружие, но и любое препятствие на пути дрона-камикадзе — к примеру, решетки на технике и различные сети, в том числе маскировочные. "Был случай. Парни сидели на позициях, услышали писк камикадзе. Камикадзе с фугасом, забитый осколками, чем только можно было, прилетел к нам в гости. Спасла сетка (маскировочная. — Прим. ред.): ему оторвало провода, и снаряд не сдетонировал", — рассказал боец.Ранее РИА Новости сообщало, что украинские войска пытаются компенсировать снижение артиллерийского огня из орудий производства стран НАТО на Краснолиманском направлении использованием ударных беспилотников.
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Бойцы ЦВО о применении украинской армией FPV-дронов на Краснолиманском направлении
Бойцы ЦВО о применении украинской армией FPV-дронов на Краснолиманском направлении
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украина, киев, центральный военный округ, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, НАТО
Российский боец рассказал о стратегии ВСУ на Краснолиманском направлении

Боец ВС РФ: ВСУ стали чаще применять FPV-дроны на Краснолиманском направлении

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 дек — РИА Новости. Украинская армия стала чаще применять FPV-дроны на Краснолиманском направлении, рассказали РИА Новости военнослужащие Центрального военного округа (группировка войск "Центр").
«

"Это обычный украинский одноразовый дрон. У наших парней духа вагон: сшибают их с обычного стрелкового оружия. Если, дай бог, бывает возможность, отправляем им "подарки" эти обратно", — рассказал один из бойцов.

Он продемонстрировал один из нескольких найденных им беспилотников. Кумулятивная граната, закрепленная на нем, предназначалась для поражения российской бронетехники, но при падении аппарата на землю отлетела на обочину дороги.
По словам военного, если удается перебить провода, ведущие к электродетонатору заряда FPV-дрона, это может спасти жизни военнослужащим. В этом помогает не только стрелковое оружие, но и любое препятствие на пути дрона-камикадзе — к примеру, решетки на технике и различные сети, в том числе маскировочные.
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"Был случай. Парни сидели на позициях, услышали писк камикадзе. Камикадзе с фугасом, забитый осколками, чем только можно было, прилетел к нам в гости. Спасла сетка (маскировочная. — Прим. ред.): ему оторвало провода, и снаряд не сдетонировал", — рассказал боец.
Ранее РИА Новости сообщало, что украинские войска пытаются компенсировать снижение артиллерийского огня из орудий производства стран НАТО на Краснолиманском направлении использованием ударных беспилотников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:22
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевЦентральный военный округВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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