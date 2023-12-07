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Ереван поддержал предложение о встрече глав МИД Армении и Азербайджана
Ереван поддержал предложение о встрече глав МИД Армении и Азербайджана - РИА Новости, 07.12.2023
Ереван поддержал предложение о встрече глав МИД Армении и Азербайджана
Ереван положительно относится к предложению американской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне, сообщил министр иностранных... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T21:36
2023-12-07T21:36
2023-12-07T21:36
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ереван
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ЕРЕВАН, 7 дек — РИА Новости. Ереван положительно относится к предложению американской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне, сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече со старшим советником госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луисом Боно. "В ходе встречи были обсуждены последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также подходы сторон к проекту мирного договора. Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. По данным пресс-службы, собеседники затронули вопросы региональной безопасности и стабильности.
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в мире, армения, азербайджан, ереван, энтони блинкен
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Энтони Блинкен
Ереван поддержал предложение о встрече глав МИД Армении и Азербайджана
Ереван поддержал предложение о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в США