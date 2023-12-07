Рейтинг@Mail.ru
Ереван поддержал предложение о встрече глав МИД Армении и Азербайджана - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/vstrecha-1914488139.html
Ереван поддержал предложение о встрече глав МИД Армении и Азербайджана
Ереван поддержал предложение о встрече глав МИД Армении и Азербайджана - РИА Новости, 07.12.2023
Ереван поддержал предложение о встрече глав МИД Армении и Азербайджана
Ереван положительно относится к предложению американской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне, сообщил министр иностранных... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T21:36
2023-12-07T21:36
в мире
армения
азербайджан
ереван
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599555477_0:16:3613:2048_1920x0_80_0_0_8fbbe6e355540fcd508c58fb57509711.jpg
ЕРЕВАН, 7 дек — РИА Новости. Ереван положительно относится к предложению американской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне, сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече со старшим советником госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луисом Боно. "В ходе встречи были обсуждены последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также подходы сторон к проекту мирного договора. Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. По данным пресс-службы, собеседники затронули вопросы региональной безопасности и стабильности.
https://ria.ru/20231008/karabakh-1901204896.html
армения
азербайджан
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599555477_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_86200f96fc354ca6e603a60f4fb24f4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, ереван, энтони блинкен
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Энтони Блинкен
Ереван поддержал предложение о встрече глав МИД Армении и Азербайджана

Ереван поддержал предложение о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в США

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПлощадь Республики в городе Ереване
Площадь Республики в городе Ереване - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Площадь Республики в городе Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 7 дек — РИА Новости. Ереван положительно относится к предложению американской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне, сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече со старшим советником госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луисом Боно.
"В ходе встречи были обсуждены последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также подходы сторон к проекту мирного договора. Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
По данным пресс-службы, собеседники затронули вопросы региональной безопасности и стабильности.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
После Карабаха: между правом на отделение и территориальной целостностью
8 октября, 08:00
 
В миреАрменияАзербайджанЕреванЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала