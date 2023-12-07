https://ria.ru/20231207/vstrecha-1914488139.html

Ереван поддержал предложение о встрече глав МИД Армении и Азербайджана

Ереван поддержал предложение о встрече глав МИД Армении и Азербайджана - РИА Новости, 07.12.2023

Ереван поддержал предложение о встрече глав МИД Армении и Азербайджана

Ереван положительно относится к предложению американской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне, сообщил министр иностранных... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T21:36

2023-12-07T21:36

2023-12-07T21:36

в мире

армения

азербайджан

ереван

энтони блинкен

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ЕРЕВАН, 7 дек — РИА Новости. Ереван положительно относится к предложению американской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне, сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече со старшим советником госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луисом Боно. "В ходе встречи были обсуждены последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также подходы сторон к проекту мирного договора. Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. По данным пресс-службы, собеседники затронули вопросы региональной безопасности и стабильности.

https://ria.ru/20231008/karabakh-1901204896.html

армения

азербайджан

ереван

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в мире, армения, азербайджан, ереван, энтони блинкен