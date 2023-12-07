https://ria.ru/20231207/vozgoranie-1914267203.html
Стала известна возможная причина возгорания грузового самолета в Улан-Удэ
Стала известна возможная причина возгорания грузового самолета в Улан-Удэ - РИА Новости, 07.12.2023
Стала известна возможная причина возгорания грузового самолета в Улан-Удэ
Предварительной причиной возгорания грузового самолета Ту-204 в Улан-Удэ мог стать помпаж двигателя, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:15
2023-12-07T09:15
2023-12-07T09:37
происшествия
улан-удэ
следственный комитет россии (ск рф)
ту-204
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УЛАН-УДЭ, 7 дек – РИА Новости. Предварительной причиной возгорания грузового самолета Ту-204 в Улан-Удэ мог стать помпаж двигателя, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в четверг, что двигатель загорелся у грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, машину посадили. Самолет совершал грузовой рейс в Китай. На борту находилось пять членов экипажа, пострадавших нет. "По предварительным данным, 7 декабря 2023 года из-за помпажа двигателя грузовой самолет Ту-204м, следовавший рейсом Улан-Удэ - Чжанчжоу, совершил посадку в аэропорту Байкал города Улан-Удэ", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются, проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
https://ria.ru/20231203/samolet-1913460877.html
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происшествия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф), ту-204
Происшествия, Улан-Удэ, Следственный комитет России (СК РФ), Ту-204
Стала известна возможная причина возгорания грузового самолета в Улан-Удэ
СК: помпаж двигателя стал предварительной причиной возгорания Ту-204 в Улан-Удэ