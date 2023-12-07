https://ria.ru/20231207/vmf-1914344459.html

Главком ВМФ назвал развитие военной составляющей в Арктике вынужденным

Главком ВМФ назвал развитие военной составляющей в Арктике вынужденным - РИА Новости, 07.12.2023

Главком ВМФ назвал развитие военной составляющей в Арктике вынужденным

Развитие военной составляющей России в Арктике является вынужденной мерой для парирования угроз, основным инструментом реализации государственной политики... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:36

2023-12-07T13:36

2023-12-07T13:36

арктика

россия

николай евменов

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Развитие военной составляющей России в Арктике является вынужденной мерой для парирования угроз, основным инструментом реализации государственной политики России в Мировом океане и в Арктике является Военно-морской флот, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Он выступил на открытии Международного арктического форума в Санкт-Петербурге. "Развитие нашей военной составляющей в Арктике рассматривается в качестве вынужденной меры для парирования угроз в отношении России и пресечения агрессивных действий со стороны других стран. Основным инструментом реализации государственной политики России в Мировом океане и в Арктике является Военно-Морской Флот, который играет роль не только сдерживающего фактора, но и со времён Петра Великого активно занимается научной-исследовательской деятельностью в арктическом регионе", - сказал Евменов. Он сообщил, что в ходе исследований в морях Северного Ледовитого океана ежегодно выполняются порядка 2000 линейных километров промеров и гравиметрической съёмки, исследования на стандартных гидрологических разрезах, топогеодезические работы по уточнению береговой линии побережья. В течение последнего десятилетия были открыты и описаны более 40 новых географических объектов, в том числе 14 островов и 4 островка, 15 мысов, 3 пролива и 5 бухт, обнаруженных на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, отметил главком ВМФ.

https://ria.ru/20230917/arktika-1896769280.html

арктика

россия

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арктика, россия, николай евменов