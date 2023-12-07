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Главком ВМФ назвал развитие военной составляющей в Арктике вынужденным - РИА Новости, 07.12.2023
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13:36 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/vmf-1914344459.html
Главком ВМФ назвал развитие военной составляющей в Арктике вынужденным
Главком ВМФ назвал развитие военной составляющей в Арктике вынужденным - РИА Новости, 07.12.2023
Главком ВМФ назвал развитие военной составляющей в Арктике вынужденным
Развитие военной составляющей России в Арктике является вынужденной мерой для парирования угроз, основным инструментом реализации государственной политики... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:36
2023-12-07T13:36
арктика
россия
николай евменов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Развитие военной составляющей России в Арктике является вынужденной мерой для парирования угроз, основным инструментом реализации государственной политики России в Мировом океане и в Арктике является Военно-морской флот, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Он выступил на открытии Международного арктического форума в Санкт-Петербурге. "Развитие нашей военной составляющей в Арктике рассматривается в качестве вынужденной меры для парирования угроз в отношении России и пресечения агрессивных действий со стороны других стран. Основным инструментом реализации государственной политики России в Мировом океане и в Арктике является Военно-Морской Флот, который играет роль не только сдерживающего фактора, но и со времён Петра Великого активно занимается научной-исследовательской деятельностью в арктическом регионе", - сказал Евменов. Он сообщил, что в ходе исследований в морях Северного Ледовитого океана ежегодно выполняются порядка 2000 линейных километров промеров и гравиметрической съёмки, исследования на стандартных гидрологических разрезах, топогеодезические работы по уточнению береговой линии побережья. В течение последнего десятилетия были открыты и описаны более 40 новых географических объектов, в том числе 14 островов и 4 островка, 15 мысов, 3 пролива и 5 бухт, обнаруженных на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, отметил главком ВМФ.
https://ria.ru/20230917/arktika-1896769280.html
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арктика, россия, николай евменов
Арктика, Россия, Николай Евменов
Главком ВМФ назвал развитие военной составляющей в Арктике вынужденным

Евменов назвал развитие ВМФ России в Арктике ответом на угрозы Запада

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Развитие военной составляющей России в Арктике является вынужденной мерой для парирования угроз, основным инструментом реализации государственной политики России в Мировом океане и в Арктике является Военно-морской флот, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Он выступил на открытии Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.
"Развитие нашей военной составляющей в Арктике рассматривается в качестве вынужденной меры для парирования угроз в отношении России и пресечения агрессивных действий со стороны других стран. Основным инструментом реализации государственной политики России в Мировом океане и в Арктике является Военно-Морской Флот, который играет роль не только сдерживающего фактора, но и со времён Петра Великого активно занимается научной-исследовательской деятельностью в арктическом регионе", - сказал Евменов.
Он сообщил, что в ходе исследований в морях Северного Ледовитого океана ежегодно выполняются порядка 2000 линейных километров промеров и гравиметрической съёмки, исследования на стандартных гидрологических разрезах, топогеодезические работы по уточнению береговой линии побережья.
В течение последнего десятилетия были открыты и описаны более 40 новых географических объектов, в том числе 14 островов и 4 островка, 15 мысов, 3 пролива и 5 бухт, обнаруженных на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, отметил главком ВМФ.
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