Главком ВМФ назвал развитие военной составляющей в Арктике вынужденным
Евменов назвал развитие ВМФ России в Арктике ответом на угрозы Запада
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Развитие военной составляющей России в Арктике является вынужденной мерой для парирования угроз, основным инструментом реализации государственной политики России в Мировом океане и в Арктике является Военно-морской флот, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Он выступил на открытии Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.
"Развитие нашей военной составляющей в Арктике рассматривается в качестве вынужденной меры для парирования угроз в отношении России и пресечения агрессивных действий со стороны других стран. Основным инструментом реализации государственной политики России в Мировом океане и в Арктике является Военно-Морской Флот, который играет роль не только сдерживающего фактора, но и со времён Петра Великого активно занимается научной-исследовательской деятельностью в арктическом регионе", - сказал Евменов.
Он сообщил, что в ходе исследований в морях Северного Ледовитого океана ежегодно выполняются порядка 2000 линейных километров промеров и гравиметрической съёмки, исследования на стандартных гидрологических разрезах, топогеодезические работы по уточнению береговой линии побережья.
В течение последнего десятилетия были открыты и описаны более 40 новых географических объектов, в том числе 14 островов и 4 островка, 15 мысов, 3 пролива и 5 бухт, обнаруженных на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, отметил главком ВМФ.