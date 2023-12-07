Контактная группа по Газе совершит визит в Вашингтон
МИД Турции анонсировал визит контактной группы по Газе в Вашингтон в пятницу
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Контактная группа по Газе совершит визит в Вашингтон в пятницу для обсуждения путей урегулирования ситуации в регионе, сообщили РИА Новости в МИД Турции.
Ранее о запланированном визите сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Министры иностранных дел семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия) создали контактную группу по Газе по итогам саммитов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде. Ранее группа провела переговоры в Пекине, Москве, Лондоне и Париже. К некоторым переговорам группы присоединились глава МИД Палестины и генсек ОИС.
"Чрезвычайный совместный саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств 11 ноября 2023 года поручил министрам иностранных дел стран, включая Турцию, Палестину, Саудовскую Аравию, Индонезию, Египет, Иорданию, Катар и Нигерию, выступить с международными инициативами по прекращению войны в Газе и достижению прочного мира. Министр Хакан Фидан посетит Вашингтон 8 декабря 2023 года для осуществления контактов в рамках этих совместных дипломатических усилий", - сообщили в ведомстве.
Ранее срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.