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Контактная группа по Газе совершит визит в Вашингтон - РИА Новости, 07.12.2023
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20:23 07.12.2023 (обновлено: 20:34 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/vizit-1914480219.html
Контактная группа по Газе совершит визит в Вашингтон
Контактная группа по Газе совершит визит в Вашингтон - РИА Новости, 07.12.2023
Контактная группа по Газе совершит визит в Вашингтон
Контактная группа по Газе совершит визит в Вашингтон в пятницу для обсуждения путей урегулирования ситуации в регионе, сообщили РИА Новости в МИД Турции. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:23
2023-12-07T20:34
в мире
организация исламского сотрудничества
хамас
турция
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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Контактная группа по Газе совершит визит в Вашингтон в пятницу для обсуждения путей урегулирования ситуации в регионе, сообщили РИА Новости в МИД Турции.Ранее о запланированном визите сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Министры иностранных дел семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия) создали контактную группу по Газе по итогам саммитов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде. Ранее группа провела переговоры в Пекине, Москве, Лондоне и Париже. К некоторым переговорам группы присоединились глава МИД Палестины и генсек ОИС."Чрезвычайный совместный саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств 11 ноября 2023 года поручил министрам иностранных дел стран, включая Турцию, Палестину, Саудовскую Аравию, Индонезию, Египет, Иорданию, Катар и Нигерию, выступить с международными инициативами по прекращению войны в Газе и достижению прочного мира. Министр Хакан Фидан посетит Вашингтон 8 декабря 2023 года для осуществления контактов в рамках этих совместных дипломатических усилий", - сообщили в ведомстве.Ранее срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, организация исламского сотрудничества, хамас, турция
В мире, Организация исламского сотрудничества, ХАМАС, Турция
Контактная группа по Газе совершит визит в Вашингтон

МИД Турции анонсировал визит контактной группы по Газе в Вашингтон в пятницу

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Контактная группа по Газе совершит визит в Вашингтон в пятницу для обсуждения путей урегулирования ситуации в регионе, сообщили РИА Новости в МИД Турции.
Ранее о запланированном визите сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Министры иностранных дел семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия) создали контактную группу по Газе по итогам саммитов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде. Ранее группа провела переговоры в Пекине, Москве, Лондоне и Париже. К некоторым переговорам группы присоединились глава МИД Палестины и генсек ОИС.
"Чрезвычайный совместный саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств 11 ноября 2023 года поручил министрам иностранных дел стран, включая Турцию, Палестину, Саудовскую Аравию, Индонезию, Египет, Иорданию, Катар и Нигерию, выступить с международными инициативами по прекращению войны в Газе и достижению прочного мира. Министр Хакан Фидан посетит Вашингтон 8 декабря 2023 года для осуществления контактов в рамках этих совместных дипломатических усилий", - сообщили в ведомстве.
Ранее срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
 
В миреОрганизация исламского сотрудничестваХАМАСТурция
 
 
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