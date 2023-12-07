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Эксперт назвал поездку Путина на Ближний Восток сильным посланием Западу - РИА Новости, 07.12.2023
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17:52 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/vizit-1914449385.html
Эксперт назвал поездку Путина на Ближний Восток сильным посланием Западу
Эксперт назвал поездку Путина на Ближний Восток сильным посланием Западу - РИА Новости, 07.12.2023
Эксперт назвал поездку Путина на Ближний Восток сильным посланием Западу
Визит президента РФ Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Королевство Саудовская Аравия (КСА) стал сильным посланием коллективному Западу на... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:52
2023-12-07T17:52
в мире
саудовская аравия
россия
оаэ
владимир путин
ближний восток
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БЕЙРУТ, 7 дек – РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Королевство Саудовская Аравия (КСА) стал сильным посланием коллективному Западу на фоне продолжающихся третий месяц боевых действий в секторе Газа, рассказал РИА Новости ливанский писатель и политический аналитик Хасан Аль-Дерр. "Визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию был очень своевременным в условиях... войны в Газе, независимо от конференции, которая должна состоятся в ОАЭ", - отметил Аль-Дерр. Собеседник агентства также обратил внимание на торжественный приём российского лидера в ОАЭ и КСА, отметив, что приём такого уровня стал сильным сигналом со стороны двух государств, которые традиционно считались союзниками Соединённых Штатов в регионе. "Это послание Путина Америке о том, что мы присутствуем на Ближнем Востоке и решительно, Россия укрепляет свое влияние, присутствие и дружбу на Ближнем Востоке, и послание Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии Вашингтону о том, что они открыты для всех, и что этот подход они используют с самого начала событий на Украине", - добавил Аль-Дерр. Ливанский эксперт тем не менее подчеркнул, что на текущей стадии слишком рано говорить о политических последствиях визитов российского президента. "Путин, возможно, выдвинет формулу прекращения войны в Газе и регионе в целом. Это может прояснится в ближайшие несколько дней… С точки зрения общего видения визита, то он несет в себе сильные и фундаментальные идеи в эти чувствительные времена", - отметил Аль-Дерр. Путин в среду посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По итогам встречи российского лидера с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом было сделано совместное заявление, в котором стороны договорились о расширении сотрудничества в ряде областей, от нефтегазовой отрасли и энергетики до геонауки и горных и экологических исследований. Стороны также затронули вопросы окружающей среды, продовольственной безопасности, технологий, правосудия, туризма, спорта, образования и других. В свою очередь Путин поблагодарил наследного принца за приглашение посетить страну и сообщил, что ждал его с визитом в Москве, но обстоятельства внесли коррективы в эти планы. Путин подчеркнул, что развитию дружеских отношений двух стран ничего не может помешать, и предложил следующую встречу провести в Москве, его собеседник согласился.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
https://ria.ru/20231206/putin-1914211437.html
https://ria.ru/20231207/putin-1914257929.html
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россия
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ближний восток
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в мире, саудовская аравия, россия, оаэ, владимир путин, ближний восток
В мире, Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Ближний Восток
Эксперт назвал поездку Путина на Ближний Восток сильным посланием Западу

Эксперт Аль-Дерр: ближневосточный визит Путина стал сильным посланием Западу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
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БЕЙРУТ, 7 дек – РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Королевство Саудовская Аравия (КСА) стал сильным посланием коллективному Западу на фоне продолжающихся третий месяц боевых действий в секторе Газа, рассказал РИА Новости ливанский писатель и политический аналитик Хасан Аль-Дерр.
«
"Визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию был очень своевременным в условиях... войны в Газе, независимо от конференции, которая должна состоятся в ОАЭ", - отметил Аль-Дерр.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (справа) в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Собеседник агентства также обратил внимание на торжественный приём российского лидера в ОАЭ и КСА, отметив, что приём такого уровня стал сильным сигналом со стороны двух государств, которые традиционно считались союзниками Соединённых Штатов в регионе.
«
"Это послание Путина Америке о том, что мы присутствуем на Ближнем Востоке и решительно, Россия укрепляет свое влияние, присутствие и дружбу на Ближнем Востоке, и послание Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии Вашингтону о том, что они открыты для всех, и что этот подход они используют с самого начала событий на Украине", - добавил Аль-Дерр.
Ливанский эксперт тем не менее подчеркнул, что на текущей стадии слишком рано говорить о политических последствиях визитов российского президента.
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"Путин, возможно, выдвинет формулу прекращения войны в Газе и регионе в целом. Это может прояснится в ближайшие несколько дней… С точки зрения общего видения визита, то он несет в себе сильные и фундаментальные идеи в эти чувствительные времена", - отметил Аль-Дерр.
Путин в среду посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
По итогам встречи российского лидера с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом было сделано совместное заявление, в котором стороны договорились о расширении сотрудничества в ряде областей, от нефтегазовой отрасли и энергетики до геонауки и горных и экологических исследований. Стороны также затронули вопросы окружающей среды, продовольственной безопасности, технологий, правосудия, туризма, спорта, образования и других.
В свою очередь Путин поблагодарил наследного принца за приглашение посетить страну и сообщил, что ждал его с визитом в Москве, но обстоятельства внесли коррективы в эти планы. Путин подчеркнул, что развитию дружеских отношений двух стран ничего не может помешать, и предложил следующую встречу провести в Москве, его собеседник согласился.
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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