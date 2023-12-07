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Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ - РИА Новости, 07.12.2023
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03:01 07.12.2023 (обновлено: 03:04 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/vizit-1914248211.html
Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ
Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ - РИА Новости, 07.12.2023
Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ
Украинцы, работающие на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая проходит в Дубае, "выразили возмущение" из-за визита президента России... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T03:01
2023-12-07T03:04
в мире
оаэ
абу-даби
саудовская аравия
владимир путин
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Украинцы, работающие на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая проходит в Дубае, "выразили возмущение" из-за визита президента России Владимира Путина в ОАЭ, утверждает Associated Press.Как говорится в материале AP, посвященном поездке российского лидера на Ближний Восток, украинцы, присутствовавшие на мероприятии COP28, "выразили возмущение" из-за его "пребывания в стране".Работница украинского павильона на COP28 Маргарита Богданова заявила, "вытирая слезы", что встречать российского лидера "как дорогого гостя" "просто лицемерно".В среду Путин посетил Эмираты, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.Президент передвигался по Абу-Даби на "Аурусе" с местными номерами, на пути следования кортежа из аэропорта были установлены российские флаги и флаги ОАЭ, его приветствовала кавалерия и верблюды. Прибытие главы государства в президентский дворец Каср Аль-Ватан сопровождалось залпами артиллерии, также в его честь небо над столицей ОАЭ окрасилось в российский триколор - цвета флага распылили истребители. В начале переговоров Путин поблагодарил президента ОАЭ за красочный прием.Позднее российский лидер посетил с визитом Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
https://ria.ru/20231207/podarki-1914242302.html
https://ria.ru/20231207/putin-1914245705.html
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в мире, оаэ, абу-даби, саудовская аравия, владимир путин
В мире, ОАЭ, Абу-Даби, Саудовская Аравия, Владимир Путин
Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ

AP: украинцы выразили недовольство из-за приема Путина в ОАЭ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Украинцы, работающие на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая проходит в Дубае, "выразили возмущение" из-за визита президента России Владимира Путина в ОАЭ, утверждает Associated Press.
Как говорится в материале AP, посвященном поездке российского лидера на Ближний Восток, украинцы, присутствовавшие на мероприятии COP28, "выразили возмущение" из-за его "пребывания в стране".
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и президент ОАЭ
00:49
Работница украинского павильона на COP28 Маргарита Богданова заявила, "вытирая слезы", что встречать российского лидера "как дорогого гостя" "просто лицемерно".
В среду Путин посетил Эмираты, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
Президент передвигался по Абу-Даби на "Аурусе" с местными номерами, на пути следования кортежа из аэропорта были установлены российские флаги и флаги ОАЭ, его приветствовала кавалерия и верблюды. Прибытие главы государства в президентский дворец Каср Аль-Ватан сопровождалось залпами артиллерии, также в его честь небо над столицей ОАЭ окрасилось в российский триколор - цвета флага распылили истребители. В начале переговоров Путин поблагодарил президента ОАЭ за красочный прием.
Позднее российский лидер посетил с визитом Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Визит президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Во Франции восхитились приемом Путина в Саудовской Аравии
01:51
 
В миреОАЭАбу-ДабиСаудовская АравияВладимир Путин
 
 
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