https://ria.ru/20231207/vizit-1914248211.html

Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ

Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ - РИА Новости, 07.12.2023

Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ

Украинцы, работающие на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая проходит в Дубае, "выразили возмущение" из-за визита президента России... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T03:01

2023-12-07T03:01

2023-12-07T03:04

в мире

оаэ

абу-даби

саудовская аравия

владимир путин

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Украинцы, работающие на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая проходит в Дубае, "выразили возмущение" из-за визита президента России Владимира Путина в ОАЭ, утверждает Associated Press.Как говорится в материале AP, посвященном поездке российского лидера на Ближний Восток, украинцы, присутствовавшие на мероприятии COP28, "выразили возмущение" из-за его "пребывания в стране".Работница украинского павильона на COP28 Маргарита Богданова заявила, "вытирая слезы", что встречать российского лидера "как дорогого гостя" "просто лицемерно".В среду Путин посетил Эмираты, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.Президент передвигался по Абу-Даби на "Аурусе" с местными номерами, на пути следования кортежа из аэропорта были установлены российские флаги и флаги ОАЭ, его приветствовала кавалерия и верблюды. Прибытие главы государства в президентский дворец Каср Аль-Ватан сопровождалось залпами артиллерии, также в его честь небо над столицей ОАЭ окрасилось в российский триколор - цвета флага распылили истребители. В начале переговоров Путин поблагодарил президента ОАЭ за красочный прием.Позднее российский лидер посетил с визитом Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

https://ria.ru/20231207/podarki-1914242302.html

https://ria.ru/20231207/putin-1914245705.html

оаэ

абу-даби

саудовская аравия

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в мире, оаэ, абу-даби, саудовская аравия, владимир путин