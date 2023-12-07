Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ
AP: украинцы выразили недовольство из-за приема Путина в ОАЭ
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Украинцы, работающие на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая проходит в Дубае, "выразили возмущение" из-за визита президента России Владимира Путина в ОАЭ, утверждает Associated Press.
Как говорится в материале AP, посвященном поездке российского лидера на Ближний Восток, украинцы, присутствовавшие на мероприятии COP28, "выразили возмущение" из-за его "пребывания в стране".
Работница украинского павильона на COP28 Маргарита Богданова заявила, "вытирая слезы", что встречать российского лидера "как дорогого гостя" "просто лицемерно".
В среду Путин посетил Эмираты, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
Президент передвигался по Абу-Даби на "Аурусе" с местными номерами, на пути следования кортежа из аэропорта были установлены российские флаги и флаги ОАЭ, его приветствовала кавалерия и верблюды. Прибытие главы государства в президентский дворец Каср Аль-Ватан сопровождалось залпами артиллерии, также в его честь небо над столицей ОАЭ окрасилось в российский триколор - цвета флага распылили истребители. В начале переговоров Путин поблагодарил президента ОАЭ за красочный прием.
Позднее российский лидер посетил с визитом Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.