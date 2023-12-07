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В Гайане заявили о пропаже военного вертолета у границы с Венесуэлой - РИА Новости, 07.12.2023
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03:32 07.12.2023 (обновлено: 06:11 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/vertolet-1914249201.html
В Гайане заявили о пропаже военного вертолета у границы с Венесуэлой
В Гайане заявили о пропаже военного вертолета у границы с Венесуэлой - РИА Новости, 07.12.2023
В Гайане заявили о пропаже военного вертолета у границы с Венесуэлой
Министерство обороны Гайаны заявило, что потеряло связь с вертолетом в районе поселка Арау на границе с Венесуэлой, идет поисково-спасательная операция. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T03:32
2023-12-07T06:11
гайана
венесуэла
в мире
николас мадуро
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство обороны Гайаны заявило, что потеряло связь с вертолетом в районе поселка Арау на границе с Венесуэлой, идет поисково-спасательная операция."Силы обороны Гайаны во взаимодействии с частными операторами авиационной отрасли приступила к поисково-спасательной операции, чтобы найти пропавший вертолет Bell 412, принадлежащий министерству обороны Гайаны", - говорится в заявлении.Вертолет передал сигнал бедствия примерно в 50 километрах к востоку от Арау на западной границе Гайаны. На борту находились три члена экипажа и четыре пассажира.Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".Зона восточнее русла Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны, поделенная на три зоны развития, должна будет, по словам главы государства, управляться из города Тумеремо в венесуэльском штате Боливар. Руководителем военного и административного штаба Гайана-Эссекибо временно назначен генерал-майор Родригес Кабельо.Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало усилия по возвращению в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
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гайана, венесуэла, в мире, николас мадуро, оон, эссекибо
Гайана, Венесуэла, В мире, Николас Мадуро, ООН, Эссекибо
В Гайане заявили о пропаже военного вертолета у границы с Венесуэлой

Минобороны Гайаны заявило, что вертолет Bell 412 пропал у границы с Венесуэлой

© AP Photo / Juan Pablo ArraezДома в деревне Сурама на территории Эссекибо
Дома в деревне Сурама на территории Эссекибо - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Juan Pablo Arraez
Дома в деревне Сурама на территории Эссекибо. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство обороны Гайаны заявило, что потеряло связь с вертолетом в районе поселка Арау на границе с Венесуэлой, идет поисково-спасательная операция.
«
"Силы обороны Гайаны во взаимодействии с частными операторами авиационной отрасли приступила к поисково-спасательной операции, чтобы найти пропавший вертолет Bell 412, принадлежащий министерству обороны Гайаны", - говорится в заявлении.
Вертолет передал сигнал бедствия примерно в 50 километрах к востоку от Арау на западной границе Гайаны. На борту находились три члена экипажа и четыре пассажира.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".
Зона восточнее русла Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны, поделенная на три зоны развития, должна будет, по словам главы государства, управляться из города Тумеремо в венесуэльском штате Боливар. Руководителем военного и административного штаба Гайана-Эссекибо временно назначен генерал-майор Родригес Кабельо.
Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало усилия по возвращению в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Мадуро показал новую карту Венесуэлы с включенным в нее спорным Эссекибо
Вчера, 03:50
 
ГайанаВенесуэлаВ миреНиколас МадуроООНЭссекибо
 
 
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