В Гайане заявили о пропаже военного вертолета у границы с Венесуэлой
Минобороны Гайаны заявило, что вертолет Bell 412 пропал у границы с Венесуэлой
© AP Photo / Juan Pablo ArraezДома в деревне Сурама на территории Эссекибо
© AP Photo / Juan Pablo Arraez
Дома в деревне Сурама на территории Эссекибо. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство обороны Гайаны заявило, что потеряло связь с вертолетом в районе поселка Арау на границе с Венесуэлой, идет поисково-спасательная операция.
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"Силы обороны Гайаны во взаимодействии с частными операторами авиационной отрасли приступила к поисково-спасательной операции, чтобы найти пропавший вертолет Bell 412, принадлежащий министерству обороны Гайаны", - говорится в заявлении.
Вертолет передал сигнал бедствия примерно в 50 километрах к востоку от Арау на западной границе Гайаны. На борту находились три члена экипажа и четыре пассажира.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".
Зона восточнее русла Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны, поделенная на три зоны развития, должна будет, по словам главы государства, управляться из города Тумеремо в венесуэльском штате Боливар. Руководителем военного и административного штаба Гайана-Эссекибо временно назначен генерал-майор Родригес Кабельо.
Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало усилия по возвращению в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.