Рейтинг@Mail.ru
РЖД опровергли информацию об утечке в Сеть базы данных пассажиров - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 07.12.2023 (обновлено: 13:51 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/utechka-1914343945.html
РЖД опровергли информацию об утечке в Сеть базы данных пассажиров
РЖД опровергли информацию об утечке в Сеть базы данных пассажиров - РИА Новости, 07.12.2023
РЖД опровергли информацию об утечке в Сеть базы данных пассажиров
РЖД опровергли информацию об утечке в сеть их базы данных пассажиров и сообщили, что это, по предварительным данным, произошло у портала, пытавшегося... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:34
2023-12-07T13:51
ржд
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РЖД опровергли информацию об утечке в сеть их базы данных пассажиров и сообщили, что это, по предварительным данным, произошло у портала, пытавшегося нелегитимно взаимодействовать с сайтом компании в 2014-2017 годы, сообщили РИА Новости в компании."Анализ базы данных пассажиров, которая распространяется в интернете, показывает, что она не является базой данных ОАО "РЖД". Предварительно, утечка произошла у одного из сторонних порталов, предпринимавших в период 2014-2017 годов попытки нелегитимного взаимодействия с сайтом ОАО "РЖД", - сообщили в компании."РЖД предпринимают необходимые меры по обеспечению безопасности своих систем, в том числе по обновлению программных продуктов, изменению политики доступа к данным и внедрению дополнительных средств контроля и мониторинга", - добавили в РЖД.
https://ria.ru/20231204/zakonotvorchestvo-1913708458.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7ff24765c1879d04a4e955844263fddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд, технологии
РЖД, Технологии
РЖД опровергли информацию об утечке в Сеть базы данных пассажиров

РЖД опровергли информацию об утечке в Сеть их базы данных пассажиров

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РЖД опровергли информацию об утечке в сеть их базы данных пассажиров и сообщили, что это, по предварительным данным, произошло у портала, пытавшегося нелегитимно взаимодействовать с сайтом компании в 2014-2017 годы, сообщили РИА Новости в компании.
"Анализ базы данных пассажиров, которая распространяется в интернете, показывает, что она не является базой данных ОАО "РЖД". Предварительно, утечка произошла у одного из сторонних порталов, предпринимавших в период 2014-2017 годов попытки нелегитимного взаимодействия с сайтом ОАО "РЖД", - сообщили в компании.
"РЖД предпринимают необходимые меры по обеспечению безопасности своих систем, в том числе по обновлению программных продуктов, изменению политики доступа к данным и внедрению дополнительных средств контроля и мониторинга", - добавили в РЖД.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Госдуме оценили сроки рассмотрения проектов об утечках личных данных
4 декабря, 18:10
 
РЖДТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала