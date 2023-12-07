https://ria.ru/20231207/utechka-1914343945.html

РЖД опровергли информацию об утечке в Сеть базы данных пассажиров

РЖД опровергли информацию об утечке в Сеть базы данных пассажиров - РИА Новости, 07.12.2023

РЖД опровергли информацию об утечке в Сеть базы данных пассажиров

РЖД опровергли информацию об утечке в сеть их базы данных пассажиров и сообщили, что это, по предварительным данным, произошло у портала, пытавшегося... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:34

2023-12-07T13:34

2023-12-07T13:51

ржд

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РЖД опровергли информацию об утечке в сеть их базы данных пассажиров и сообщили, что это, по предварительным данным, произошло у портала, пытавшегося нелегитимно взаимодействовать с сайтом компании в 2014-2017 годы, сообщили РИА Новости в компании."Анализ базы данных пассажиров, которая распространяется в интернете, показывает, что она не является базой данных ОАО "РЖД". Предварительно, утечка произошла у одного из сторонних порталов, предпринимавших в период 2014-2017 годов попытки нелегитимного взаимодействия с сайтом ОАО "РЖД", - сообщили в компании."РЖД предпринимают необходимые меры по обеспечению безопасности своих систем, в том числе по обновлению программных продуктов, изменению политики доступа к данным и внедрению дополнительных средств контроля и мониторинга", - добавили в РЖД.

https://ria.ru/20231204/zakonotvorchestvo-1913708458.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ржд, технологии