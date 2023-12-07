https://ria.ru/20231207/utechka-1914343945.html
РЖД опровергли информацию об утечке в Сеть базы данных пассажиров
РЖД опровергли информацию об утечке в Сеть базы данных пассажиров - РИА Новости, 07.12.2023
РЖД опровергли информацию об утечке в Сеть базы данных пассажиров
РЖД опровергли информацию об утечке в сеть их базы данных пассажиров и сообщили, что это, по предварительным данным, произошло у портала, пытавшегося... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:34
2023-12-07T13:34
2023-12-07T13:51
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технологии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РЖД опровергли информацию об утечке в сеть их базы данных пассажиров и сообщили, что это, по предварительным данным, произошло у портала, пытавшегося нелегитимно взаимодействовать с сайтом компании в 2014-2017 годы, сообщили РИА Новости в компании."Анализ базы данных пассажиров, которая распространяется в интернете, показывает, что она не является базой данных ОАО "РЖД". Предварительно, утечка произошла у одного из сторонних порталов, предпринимавших в период 2014-2017 годов попытки нелегитимного взаимодействия с сайтом ОАО "РЖД", - сообщили в компании."РЖД предпринимают необходимые меры по обеспечению безопасности своих систем, в том числе по обновлению программных продуктов, изменению политики доступа к данным и внедрению дополнительных средств контроля и мониторинга", - добавили в РЖД.
https://ria.ru/20231204/zakonotvorchestvo-1913708458.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ржд, технологии
РЖД опровергли информацию об утечке в Сеть базы данных пассажиров
РЖД опровергли информацию об утечке в Сеть их базы данных пассажиров
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РЖД опровергли информацию об утечке в сеть их базы данных пассажиров и сообщили, что это, по предварительным данным, произошло у портала, пытавшегося нелегитимно взаимодействовать с сайтом компании в 2014-2017 годы, сообщили РИА Новости в компании.
"Анализ базы данных пассажиров, которая распространяется в интернете, показывает, что она не является базой данных ОАО "РЖД". Предварительно, утечка произошла у одного из сторонних порталов, предпринимавших в период 2014-2017 годов попытки нелегитимного взаимодействия с сайтом ОАО "РЖД", - сообщили в компании.
"РЖД предпринимают необходимые меры по обеспечению безопасности своих систем, в том числе по обновлению программных продуктов, изменению политики доступа к данным и внедрению дополнительных средств контроля и мониторинга", - добавили в РЖД.
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