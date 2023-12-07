https://ria.ru/20231207/usiliya-1914346387.html

Россия выразила признательность Саудовской Аравии за усилия по Украине

Россия выразила признательность Саудовской Аравии за усилия по Украине - РИА Новости, 07.12.2023

Россия выразила признательность Саудовской Аравии за усилия по Украине

Россия выразила признательность за гуманитарные и политические усилия Саудовской Аравии на украинском треке, говорится в совместном заявлении по итогам визита... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:43

2023-12-07T13:43

2023-12-07T13:51

в мире

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия выразила признательность за гуманитарные и политические усилия Саудовской Аравии на украинском треке, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля."Что касается кризиса на Украине, то российская сторона выразила признательность за гуманитарные и политические усилия, предпринятые Его Королевским Высочеством Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, Наследным принцем и Председателем Совета министров, включая освобождение ряда заключенных разных национальностей, и продолжающиеся усилия в этом направлении", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html

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