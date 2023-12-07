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Россия выразила признательность Саудовской Аравии за усилия по Украине - РИА Новости, 07.12.2023
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13:43 07.12.2023 (обновлено: 13:51 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/usiliya-1914346387.html
Россия выразила признательность Саудовской Аравии за усилия по Украине
Россия выразила признательность Саудовской Аравии за усилия по Украине - РИА Новости, 07.12.2023
Россия выразила признательность Саудовской Аравии за усилия по Украине
Россия выразила признательность за гуманитарные и политические усилия Саудовской Аравии на украинском треке, говорится в совместном заявлении по итогам визита... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:43
2023-12-07T13:51
в мире
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия выразила признательность за гуманитарные и политические усилия Саудовской Аравии на украинском треке, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля."Что касается кризиса на Украине, то российская сторона выразила признательность за гуманитарные и политические усилия, предпринятые Его Королевским Высочеством Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, Наследным принцем и Председателем Совета министров, включая освобождение ряда заключенных разных национальностей, и продолжающиеся усилия в этом направлении", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
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в мире, россия
В мире, Россия
Россия выразила признательность Саудовской Аравии за усилия по Украине

Россия выразила признательность КСА за политические и гумусилия по Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия выразила признательность за гуманитарные и политические усилия Саудовской Аравии на украинском треке, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Что касается кризиса на Украине, то российская сторона выразила признательность за гуманитарные и политические усилия, предпринятые Его Королевским Высочеством Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, Наследным принцем и Председателем Совета министров, включая освобождение ряда заключенных разных национальностей, и продолжающиеся усилия в этом направлении", - говорится в заявлении.
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