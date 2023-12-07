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США не могут обещать Украине продолжение помощи, заявил Кирби - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914491255.html
США не могут обещать Украине продолжение помощи, заявил Кирби
США не могут обещать Украине продолжение помощи, заявил Кирби - РИА Новости, 07.12.2023
США не могут обещать Украине продолжение помощи, заявил Кирби
США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи в свете позиции конгресса, заявил координатор стратегических коммуникаций... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:06
2023-12-07T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
джон кирби
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи в свете позиции конгресса, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы не в состоянии давать такие обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на (Капитолийском - ред.) холме", - сказал он на брифинге Белого дома. Конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств в помощь Украине, увязав решение этого вопроса с согласованием радикальной погранично-миграционной реформы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
https://ria.ru/20231206/nato-1913958723.html
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в мире, украина, россия, джон кирби, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Джон Кирби, Дмитрий Песков, НАТО
США не могут обещать Украине продолжение помощи, заявил Кирби

Кирби: США не могут обещать Украине продолжение помощи из-за позиции конгресса

© AP Photo / Patrick SemanskyДжон Кирби
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи в свете позиции конгресса, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы не в состоянии давать такие обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на (Капитолийском - ред.) холме", - сказал он на брифинге Белого дома.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Предать Украину: США нашли способ сохранить лицо
Вчера, 08:00
Конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств в помощь Украине, увязав решение этого вопроса с согласованием радикальной погранично-миграционной реформы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
"Это может быть концом НАТО": Россия решила судьбу Альянса
6 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДжон КирбиДмитрий ПесковНАТО
 
 
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