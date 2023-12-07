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США скоро исчерпают возможность помощи Украине, заявили в Белом доме - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 07.12.2023 (обновлено: 22:35 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914490649.html
США скоро исчерпают возможность помощи Украине, заявили в Белом доме
США скоро исчерпают возможность помощи Украине, заявили в Белом доме - РИА Новости, 07.12.2023
США скоро исчерпают возможность помощи Украине, заявили в Белом доме
США через несколько недель исчерпают ресурсы для помощи Украине, заявил журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:02
2023-12-07T22:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сша
украина
в мире
джон кирби
джо байден
израиль
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. США через несколько недель исчерпают ресурсы для помощи Украине, заявил журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Очевидно, что мы очень обеспокоены этим вопросом. У нас осталось еще несколько недель", — сказал он.По словам чиновника, после этого Соединенные Штаты уже не смогут предоставлять военную помощь Украине.Он также отметил, что Вашингтон не может дать бывшей советской республике какие-либо гарантии по продолжению поддержки из-за позиции конгресса.Президент США Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.Сегодня верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в администрации Белого дома, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
https://ria.ru/20231207/eksport-1914140777.html
https://ria.ru/20231207/vybory-1914393720.html
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вооруженные силы украины, сша, украина, в мире, джон кирби, джо байден, израиль
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Украина, В мире, Джон Кирби, Джо Байден, Израиль
США скоро исчерпают возможность помощи Украине, заявили в Белом доме

Кирби: США через несколько недель исчерпают возможность военной помощи Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. США через несколько недель исчерпают ресурсы для помощи Украине, заявил журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Очевидно, что мы очень обеспокоены этим вопросом. У нас осталось еще несколько недель", — сказал он.
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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По словам чиновника, после этого Соединенные Штаты уже не смогут предоставлять военную помощь Украине.
Он также отметил, что Вашингтон не может дать бывшей советской республике какие-либо гарантии по продолжению поддержки из-за позиции конгресса.
Президент США Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
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В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
Сегодня верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в администрации Белого дома, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСШАУкраинаВ миреДжон КирбиДжо БайденИзраиль
 
 
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