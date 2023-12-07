https://ria.ru/20231207/ukraina-1914490649.html
США скоро исчерпают возможность помощи Украине, заявили в Белом доме
США скоро исчерпают возможность помощи Украине, заявили в Белом доме - РИА Новости, 07.12.2023
США скоро исчерпают возможность помощи Украине, заявили в Белом доме
США через несколько недель исчерпают ресурсы для помощи Украине, заявил журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:02
2023-12-07T22:02
2023-12-07T22:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сша
украина
в мире
джон кирби
джо байден
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. США через несколько недель исчерпают ресурсы для помощи Украине, заявил журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Очевидно, что мы очень обеспокоены этим вопросом. У нас осталось еще несколько недель", — сказал он.По словам чиновника, после этого Соединенные Штаты уже не смогут предоставлять военную помощь Украине.Он также отметил, что Вашингтон не может дать бывшей советской республике какие-либо гарантии по продолжению поддержки из-за позиции конгресса.Президент США Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.Сегодня верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в администрации Белого дома, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
https://ria.ru/20231207/eksport-1914140777.html
https://ria.ru/20231207/vybory-1914393720.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
сша
украина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, сша, украина, в мире, джон кирби, джо байден, израиль
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Украина, В мире, Джон Кирби, Джо Байден, Израиль
США скоро исчерпают возможность помощи Украине, заявили в Белом доме
Кирби: США через несколько недель исчерпают возможность военной помощи Украине
ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. США через несколько недель исчерпают ресурсы для помощи Украине, заявил журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Очевидно, что мы очень обеспокоены этим вопросом. У нас осталось еще несколько недель", — сказал он.
Здесь не сахар: Европа снова указала Украине на дверь
По словам чиновника, после этого Соединенные Штаты уже не смогут предоставлять военную помощь Украине.
Он также отметил, что Вашингтон не может дать бывшей советской республике какие-либо гарантии по продолжению поддержки из-за позиции конгресса.
Президент США Джо Байден
осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю
, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
СМИ раскрыли, что ждет Украину после выборов в США
В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
Сегодня верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в администрации Белого дома, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
Предать Украину: США нашли способ сохранить лицо